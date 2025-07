Kompany revela irritação com lesão de Musiala: ‘ainda está fervendo’

Vicent Kompany revelou que ficou muito irritado durante o intervalo da derrota do Bayern de Munique por 2 a 0 para o PSG, o que eliminou a equipe da Copa do Mundo de Clubes. O belga disse que sua irritação se deve a revés sofrido pelo seu jogador.

Vale lembrar que o meia, de 22 anos, havia passado mais de dois meses afastado por conta de uma grave lesão muscular. Ele fez 25 partidas na última Bundesliga, marcando 12 gols e dando quatro assitências na competição.

-Raramente fiquei tão irritado no intervalo, não contra meus jogadores. Sei que há coisas muito mais importantes na vida, mas para esses caras é a vida deles. Alguém como Jamal vive para isso. Ele acabou de se recuperar de um revés e agora isso acontece. Você se sente impotente. Meu sangue ainda está fervendo agora, não por causa do resultado, futebol é isso. Mas porque aconteceu com alguém que gosta tanto do jogo. - explicou.

Jamal Musiala sofreu uma grave lesão após ter tido uma dividida com Donnarumma no final do primeiro tempo do confronto entre as duas equipes. Ele foi substuído e encaminhado para o hospital.

Musiala sofreu grave lesão na partida contra o PSG (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Além disso, técnico também explicou que seus jogadores precisam aproveitar ao máximo suas três semanas de feriás para recarregar suas energias para a próxima temporada.

-Amanhã voltaremos para casa e depois teremos três semanas de férias. A pré-temporada só começará daqui a três semanas. Os caras precisam recarregar as energias e se distanciar um pouco para dar o próximo passo - afirmou.

Após disputar a Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique terá três semanas de descanso antes de começar a pré-temporada. Bávaros vão enfrentar o Tottenham em menos de um mês, em amistoso.