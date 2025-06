Arias admite dores após vitória do Fluminense e atualiza condição física

NOVA JERSEY (EUA) — O meia Jhon Arias, do Fluminense, tratou de tranquilizar os torcedores após cair no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), durante a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan, da Coreia do Sul, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

Arias explicou que sentiu dores no mesmo local onde sofreu uma pancada na estreia contra o Borussia Dortmund, ainda na primeira rodada da competição.

— Está tudo bem. Estava comentando com o Thiago (Neves), que curiosamente foi no mesmo lugar em que tomei a pancada no jogo passado. Mas estou bem. Vou aproveitar esses dias para tratar e melhorar a dor. Um pouco chato, mas tranquilo — disse o colombiano à Cazé TV.

Arias sentiu dores após o confronto (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Vitória dramática do Fluminense

Destaque na vitória Tricolor, Arias abriu o placar no primeiro tempo. O Fluminense, porém, viveu altos e baixos na partida. Após o gol do camisa 21, o time sofreu o empate e a virada, com gols de Jinhyun e Won-sang, ainda na etapa inicial. Nonato empatou, Freytes virou e Keno fechou o placar.

O gol de Arias saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Após falta em Martinelli na entrada da área, o meia cobrou com perfeição, no ângulo esquerdo.

Na última rodada, marcada para o dia 25, o Fluminense enfrenta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Um empate garante a classificação do time carioca. Já o Borussia Dortmund encara o já eliminado Ulsan HD.