Com a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan Hyunday neste sábado (21), em Nova Jersey, o Fluminense chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F do Mundial de Clubes. Mas o que o Tricolor das Laranjeiras precisam fazer para avançar às oitavas de final da competição?

Com um empate ou uma vitória simples sobre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o time comandado por Renato Gaúcho estará na próxima fase do Mundial de Clubes, independentemente do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan Hyunday.

Em caso de um revés contra o Mamelodi, o Fluminense vai precisar torcer por uma derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan Hyunday, equipe já eliminada do Mundial de Clubes. Vale lembrar que o regulamento da competição prevê confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio como critérios de desempate, respectivamente.

Veja todos os cenários do Fluminense no Grupo F: