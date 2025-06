Influenciador da CazéTV se desculpa após comentário em Fluminense x Ulsan

O Fluminense encara o Ulsan, da Coréira do Sul, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. Após a partida, o influenciador "Gugu tá Maluco" chamou o goleiro do time coreano de "fazedor de pastel de vento", na transmissão da Cazé TV. Alguns minutos depois ele reconheceu o erro e pediu desculpas.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

- Eles fazem cera para c****. A bola está na frente dele e o goleiro vai pegar a bola lá na bandeirinha de escanteio. O que meu pai deve estar xingando esse Jaspion. O goleiro está passando aqui na minha frente, vou para ele: "fazedor de pastel de vento". É mentira, brincadeira - disse Gugu Tricolor.

- O goleiro do Ulsan passou, eu brinquei, falando sobre pastel e tal… É evidente que isso não é em relação a uma comunidade. A raiva que eu estava dele ali, quero pedir desculpas, porque a partir do momento que a frase está saindo da boca, na emoção, quando ela sai, você fala: "fui mal, não posso falar isso". Quero pedir desculpas humildemente a quem se sentiu ofendido - comentou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense x Ulsan

A equipe do técnico Renato Gaúcho começou o confronto contra o Ulsan com o domínio da partida. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Arias abriu o placar com um golaço de falta. A felicidade tricolor não durou muito, e o Ulsan, chegou a virar a partida ainda nos 45 minutos inciais.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a ter o domínio da partida e conseguiu com os gols de Nonato, Freytes e Keno a vitória por 4 a 2, no MetLife Stadium, em Nova York. O resultado colocou a equipe carioca na primeira colocação do Grupo F.

continua após a publicidade

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (25) para enfrentar o Mamelodi, da Africa do Sul. A partida irá acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami.