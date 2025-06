Arias dá detalhe sobre gol em vitória do Fluminense e cita Ganso

NOVA JERSEY (EUA) – Jhon Arias foi um dos autores dos gols da virada do Fluminense por 4 a 2 em cima do Ulsan HD, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Após o jogo, o colombiano deu o detalhe do lance e citou a influência de Ganso.

Na última rodada, no dia 25, o Flu enfrenta o Mamelodi Sundowns-AFS, enquanto o Borussia Dortmund pega o já eliminado Ulsan HD. Um empate garante a classificação da equipe carioca.

- No caso desse lance, mesmo antes de bater, quando eu estava me posicionando, já tinha percebido que o goleiro estava deixando aquele canto um pouco mais aberto. Ele reforçou o posicionamento dele e acabou me ajudando. Ele me indicou que, além de efetivo, aquele canto era um pouco mais amplo. Ele estava um pouco adiantado, e isso me deu uma boa referência para escolher o canto - disse.

- Pensei em bater alto naquele lado, tentei acertar e consegui, foi uma bela batida e um bonito gol - completou Jhon Arias.

O gol do camisa 21 aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Arias acertou uma finalização precisa, em uma falta na entrada da área, que alcançou o ângulo da balisa adversária. O arremate foi indefensável para o goleiro Hyeon-woo Jo.

Jhon Arias comemora gol do Fluminense contra o Ulsan (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como foi a vitória do Fluminense?

O que começou como uma grande atuação e com a expectativa de vitória quase virou um pesadelo. O Fluminense teve um jogo de altos e baixos com o Ulsan HD. Saiu na frente, com Arias, tomou o empate e virada, com Jinhyun e Won-sang, ainda no primeiro tempo, empatou com Nonato, e virou com Freytes. Ainda fechou o placar com Keno.

O 4 a 2, na partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, na noite deste sábado (21), deixou o Tricolor em primeiro o chave, dependendo apenas de si para classificar às oitavas de final.