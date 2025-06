Árbitro expulsa jogador com imagem de santa no Mundial de Clubes; entenda

Na partida entre Boca Juniors e Benfica, nesta segunda-feira (16), uma cena inusitada chamou a atenção de quem estava assistindo. A terceira expulsão de um jogador no Mundial de Clubes, sendo a segunda em campo, foi feita com a imagem da Santa Virgem de Guadalupe.

continua após a publicidade

Em partida movimentada, com quatro gols, Boca e Benfica empataram em 2x2 na primeira rodada do grupo C do Mundial de Clubes. Apesar do jogo emocionante, com direito a gol no final, o protagonismo da partida ficou no campo espiritual.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 43 do segundo tempo, o árbitro César Ramos expulsou Nicolás Figal, do Boca, depois de uma entrada forte. Ao puxar o cartão vermelho, a imagem da Santa Virgem de Guadalupe, a qual o juíz é devoto, ficou na frente.

continua após a publicidade

Boca Juniors x Benfica, pelo Mundial de Clubes, na expulsão do jogador (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja o momento que o árbitro expulsou Nicolás Figal com a imagem de uma santa no Mundial de Clubes

🤣 Con la fuerza de la Virgen de Guadalupe o también conocida como "La Morenita del Tepeyac"

🟥 Esta fue la acción por la que Figal vio la roja anoche

✅ Decisión acertada de César Ramos

🤣 Expulsado y bendecido a la vez

⚽️ #BocaBenfica

🎥 @DAZNFootball pic.twitter.com/Mwis1zsBkO — Pável Fernández (@PavelFdez) June 17, 2025

Como foi o jogo

Logo após o apito inicial, o Benfica assumiu o controle da partida no Mundial de Clubes, pressionando o Boca Juniors, que se defendia com paciência, esperando uma chance para contra-atacar. Aos 17 minutos, Di María fez uma bela jogada e encontrou Bruma com um passe primoroso. Bruma dominou a bola e chutou forte, mas a bola bateu na trave de forma cruel.

Aos 20 minutos, o jogo tomou outro rumo. Na primeira subida do Boca Juniors, a defesa do Benfica foi surpreendida por Blanco, que fez uma linda finta e cruzou rasteiro. Merentiel chegou antes dos zagueiros e abriu o placar. Sete minutos depois, em uma jogada de escanteio, Zenón cruzou, e Ayrton Costa (o zagueiro que quase teve seu visto negado) cabeceou para Battaglia estufar a rede, fazendo 2 a 0 para os argentinos.

continua após a publicidade

➡️Antes da estreia do River, Gallardo critica sede e comenta sobre adversário

Após os gols, o Benfica, que havia começado melhor, parecia atordoado e não conseguia reagir. O time tentou pressionar, mas cometeu muitos erros e não conseguiu criar chances claras. O Boca Juniors, por sua vez, se fechava e jogava conforme a sua estratégia, esperando uma oportunidade para o contra-ataque. Aos 44 minutos, porém, uma luz no fim do túnel surgiu para os portugueses. Em um escanteio, Carlos Palacios, ex-jogador do Vasco da Gama, cometeu falta na grande área, resultando em um pênalti convertido por Ángel Di María.

No segundo tempo da partida pelo Mundial de Clubes, o jogo tomou ares de futebol sul-americano, com o Boca Juniors adotando uma tática mais defensiva, fazendo cera e parando o jogo, o que acabou afetando o Benfica. Aos 28 minutos, Belotti, que havia entrado na segunda etapa, foi com muita vontade para a bola e acertou a cabeça de Ayrton Costa. O VAR revisou o lance e recomendou a expulsão do atacante.

➡️Técnico do Boca Juniors sobre pênalti a favor do Benfica, no Mundial: ‘Não foi’

Com um jogador a menos, o Benfica parecia perdido em campo. Porém, o goleiro Marchesín, ex-Grêmio, cometeu um erro ao ceder um escanteio bobo. Na cobrança, o Benfica se aproveitou, e, após o gol de Di María, foi a vez de Otamendi, outro argentino, empatar para os portugueses. O gol teve um sabor especial para o zagueiro, que, além de evitar a derrota do Benfica, é torcedor assumido do River Plate, rival histórico do Boca Juniors. Para complicar ainda mais para os argentinos, Figal foi expulso nos minutos finais do jogo pelo Mundial de Clubes.