O Boca Juniors foi eliminado do Mundial de Clubes após empatar com o Auckland City por 1 a 1. Com o outro resultado do Grupo C, o time argentino precisava golear o clube semiprofissional da Nova Zelândia para avançar ao mata-mata do torneio da Fifa.

continua após a publicidade

Ainda nos Estados Unidos, Juan Roman Riquelme, presidente do clube argentino, deu uma entrevista exclusiva ao canal oficial do Boca. O ídolo do time de Buenos Aires avaliou a campanha do Mundial e não fugiu de polêmicas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Riquelme, presidente do Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

— A torcida do Boca nos fez desfrutar muito e acho que os jogadores também representaram a torcida de um bom modo, tanto contra o Benfica quanto contra o Bayern de Munique. O último jogo foi bastante complicado porque jogamos com o resultado adverso e merecemos ganhar — disse Riquelme ao "El Canal de Boca".

A última fala do presidente do Boca Juniors no trecho do vídeo divulgado na rede social X pode ser encarada como uma referência ao River Plate. O grande rival do Boca também foi eliminado do Mundial mesmo após iniciar a última rodada da fase de grupos na liderança do Grupo E.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

— Eu só opino sobre meu clube e nada além. Mas as regras do jogo estão claríssimas. Do outro lado, eles escondem tudo, e daqui ficamos falando o tempo todo e sempre coisas negativas. É assim, não tem problema. Estamos felizes por estar aqui, isso nos fortalece e, se falam todo dia do Boca, é porque é muito grande. Somos o maior clube do mundo, pelo menos para mim. Mas, da América do Sul, sem dúvidas, o Boca é o maior. Mostramos mais uma vez no Mundial de Clubes — concluiu para o "El Canal de Boca".

Como foi a queda do Boca Juniors no Mundial?

A participação do Boca foi ainda mais decepcionante. O time encerrou sua participação sem nenhuma vitória. Na estreia, empatou com o Benfica por 2 a 2 após estar vencendo por 2 a 0. Na segunda partida, perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 1. Na rodada final, veio o grande vexame: a equipe não conseguiu vencer o "amador" Auckland City, da Nova Zelândia, ficando no empate em 1 a 1.

➡️ O que aconteceu com os argentinos no Mundial de Clubes?

Apesar do desempenho ruim em termos de resultado, Riquelme encarou a campanha do Boca Juniors de forma positiva. Para ele, o time foi bem ao disputar as partidas com o Bayern de Munique com o Benfica, que são europeus.

Jogadores do Boca Juniors pressionam árbitro no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

— Acho que o time fez um bom jogo com o Benfica, claramente merecíamos ganhar a partida e esse empate acabou nos complicando. Se tivéssemos ganhado, teríamos passado de fase, que era o que queríamos e acho que era o que o time merecia. É uma sensação meio estranha — disse ao "El Canal de Boca"