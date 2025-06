O Boca Juniors encerrou sua participação no Mundial de Clubes da Fifa empatando em 1 x 1 com o Auckland City, único time amador do torneio, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo C. O resultado não foi bem-visto pela imprensa local, mas Cavani, atacante do time argentino, disse que não encara a situação como algo tão decepcionante.

(Photo by Federico PARRA / AFP)

— Tirando o empate, não acho que tenha sido tão decepcionante. Insistimos durante toda a partida, mas enfrentamos um adversário que defendeu o jogo inteiro. Quando eles recuam dez jogadores, não é fácil furar o bloqueio. Certamente temos coisas a melhorar e corrigir, mas o Boca foi o protagonista hoje — falou Cavani após a eliminação.

O jogador não escondeu a tristeza por ficar de fora do mata-mata, mas ressaltou pontos positivos na campanha do Boca no Mundial.

— O sentimento é de tristeza porque tivemos que ficar de fora, mas vimos coisas boas e isso é positivo. Era um grupo difícil, sabíamos disso, mas temos que seguir em frente — completou.

Mesmo se o resultado contra o Auckland City fosse diferente, o Boca Juniors seria eliminado. Isso porque o Benfica venceu o Bayern de Munique e se classificou em primeiro do grupo.

Boca Juniors de Cavani eliminado; como foi o jogo?

O Auckland City começou surpreendendo o Boca Juniors, criando uma boa chance logo aos cinco minutos. No entanto, os argentinos assumiram o controle do jogo e abriram o placar aos 26 minutos, com um gol contra de Garrow após cabeçada de Di Lollo na trave. Depois do gol, o Boca dominou e criou várias oportunidades, mas o primeiro tempo terminou apenas 1 a 0.

Na segunda etapa, o Auckland empatou em escanteio com gol do zagueiro Christian Gray. Pouco depois, a partida foi interrompida por cerca de uma hora devido a uma tempestade em Nashville. Quando o jogo recomeçou, o Boca já estava eliminado pela vitória do Benfica sobre o Bayern. Apesar da pressão até o fim, os argentinos não conseguiram marcar novamente, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Com o resultado, o Auckland City - único time amador do torneio - conquistou seu primeiro ponto após duas goleadas sofridas. Sem receber cartões durante toda a fase de grupos, o time neozelandês ainda levou o troféu fair-play para casa.

