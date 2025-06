Após atropelar o Al Ain por 5 a 0 na estreia do Mundial de Clubes da Fifa 2025, a Juventus demonstrou confiança e maturidade na entrevista coletiva que reuniu o técnico Igor Tudor e os jogadores Francisco Conceição, Randal Kolo Muani, Alberto Costa e Timothy Weah. A vitória expressiva foi celebrada, mas o discurso do grupo se manteve centrado em evolução, foco e espírito de equipe.

— É um ótimo resultado, um bom início que nos dá confiança. Controlamos bem o ritmo da partida, o que foi fundamental, principalmente com o calor. Queremos ir o mais longe possível. Estou satisfeito com o desempenho do Conceição e do Kolo Muani, além do retorno do Gatti e do Koopmeiners, que são peças importantes — avaliou Igor Tudor

Um dos protagonistas da noite, Francisco Conceição, que marcou duas, também valorizou a atuação coletiva.

— Estou muito feliz pelos gols, mas, acima de tudo, pela vitória do time. Começamos bem. Vencer era nosso objetivo e queremos seguir assim. Estamos fisicamente bem e trabalhamos todos os dias para isso. Gosto de jogar, seja em qualquer posição que o treinador precise.

Francisco Conceição comemora gol marcado contra o AL Ain (Foto: Roberto Schmitd/AFP)

Randal Kolo Muani, que também marcou dois gols na partida contra o Al AIn, ressaltou o bom momento físico da equipe.

— Fizemos uma grande partida. Estou me sentindo muito bem fisicamente e feliz por ajudar o time. Meu objetivo é simples: jogar e dar o meu melhor sempre.

O meio-campista Alberto Costa, que deu assistência para os dois primeiros gols da partida, preferiu destacar a mentalidade do grupo e a importância da torcida.

— Entramos em campo para vencer cada jogo, e será assim daqui para frente. Agradecemos aos torcedores que estiveram presentes. Eles são parte fundamental da nossa motivação.

De volta ao seu país natal, Timothy Weah descreveu a estreia como especial e comentou também o inusitado encontro com o presidente dos Estados Unidos antes da partida.

— Foi um bom jogo contra uma equipe qualificada. Para mim, é uma sensação incrível voltar para casa e participar de um evento desse porte. É uma nova experiência e estou feliz em fazer parte disso. Fiquei muito satisfeito com o desempenho do time, principalmente do Francisco e do Randal, que fizeram grandes jogos.

A coletiva reforçou o clima de concentração e ambição dentro do elenco da Juventus, que busca o inédito título mundial. A equipe volta a campo nos próximos dias com moral elevada e olhos voltados para a classificação no Grupo B.