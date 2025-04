Quando o atacante brasileiro Yan Sasse entrar em campo nos Estados Unidos para representar o Espérance no Mundial de Clubes da FIFA 2025, certamente refletirá sobre sua trajetória. Com 28 anos, Sasse se tornou um dos grandes ídolos do clube tunisiano, mas sua carreira passou por altos e baixos até alcançar o sucesso atual.

Em 2022, enquanto passeava com sua esposa, o telefone de Yan Sasse tocou. Do outro lado, estavam dirigentes do Wellington Phoenix, da Nova Zelândia, fazendo-lhe uma proposta inesperada. Aceitar essa oferta foi a virada de chave para o jogador, que estava em um momento de desgaste físico devido a lesões e prestes a encerrar sua carreira aos 25 anos. A aventura na Oceania rejuvenesceu seu espírito e corpo, e foi lá que ele reencontrou o prazer de jogar.

O renascimento e a ascensão no Espérance

Sasse iniciou sua carreira no Coritiba, passou brevemente pelo Vasco da Gama e fez uma incursão pelo futebol turco em 2019 com o Rizespor. Porém, foi na Oceania, longe de casa, que seu talento realmente floresceu. Mas sua maior transformação aconteceu quando se transferiu para a Tunísia, onde sua habilidade como ponta-direita foi crucial para o sucesso do Espérance.

O jogador brasileiro se tornou um verdadeiro xodó da torcida e teve um papel fundamental na conquista do título nacional tunisiano em 2023/24. Na Liga dos Campeões da CAF, ele brilhou ao longo da competição e terminou como artilheiro da equipe, com três gols, levando o Espérance até a final, onde foi derrotado pelo Al Ahly, do Egito, por 1 a 0 no agregado.

Adaptação ao clube e a cultura local

Antes de assinar com o Espérance, Sasse admitiu que mal conhecia o clube. Contudo, as primeiras impressões foram decisivas. Além da atmosfera do clube, ele se apaixonou pela gastronomia local, especialmente pelo prato típico, o cuscuz, que rapidamente conquistou seu paladar.

Embora vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, Sasse não descarta a ideia de explorar novos horizontes. Ele já falou sobre a possibilidade de um retorno à Europa, explorar o futebol asiático ou até mesmo tentar uma chance no Brasil.

Principais conquistas e impacto no Espérance

Logo em sua primeira temporada com a camisa do Espérance, Yan Sasse se tornou o maestro da equipe. Atuando tanto como ponta-direita quanto como meia, ele assumiu a liderança e teve impacto direto nos resultados do clube, que reconquistou o título nacional logo após sua chegada.

Sua versatilidade e habilidade de criar jogadas foram notáveis, e o brasileiro terminou sua primeira temporada como artilheiro da equipe na Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol (CAF) na temporada 2023/2024, marcando três gols. No jogo de ida da semifinal da competição ele marcou o gol da vitória contra o Mamelodi Sundowns e ajudou o time a conquistar uma vaga na final.

Retrospecto contra o Flamengo

Yan Sasse é um velho conhecido do Flamengo, tendo enfrentado o rubro-negro 12 vezes durante sua passagem por Vasco, Coritiba e América-MG. Nesse período, o atacante brasileiro teve muita sorte contra o time carioca, com sete derrotas, quatro empates e apenas uma vitória — conquistada em 2017, quando jogava pelo Coxa.

Yan Sasse com a camisa do Vasco contra o Santos em 2019 (Foto: Eduardo Carmim/PHOTO PREMIUM)

Números da temporada atual

Na atual temporada, Sasse tem mostrado sua importância dentro de campo. Com 29 jogos disputados, ele contribuiu com 12 gols (10 gols e 3 assistências), consolidando-se como um dos principais jogadores da equipe tunisiana.

Mundial de Clubes 2025: Um novo desafio

Agora, com o Espérance classificado para o Mundial de Clubes 2025, Sasse terá a chance de brilhar em um palco mundial. Sua habilidade, experiência e evolução nos últimos anos serão fundamentais para a equipe tunisiana, que enfrentará grandes clubes, incluindo o Flamengo, em uma competição que promete ser histórica.

Yan Sasse, de um destino incerto na Oceania a estrela do Espérance, se prepara para seu maior desafio até agora: representar seu clube e sua carreira no Mundial de Clubes da FIFA.

Confira os jogos do Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Espérance (TUR) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia