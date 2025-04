O Real Madrid foi eliminado da Champions League na quarta-feira (16) e irritou a torcida nesta quinta com uma publicação que envolve o Mundial de Clubes. Na reta final da temporada, o clube espanhol tem poucos jogos e caminho difícil para conquistar algum título em 2025.

continua após a publicidade

Lucas Vázques e Bellingham aplaudem torcida do Real Madrid após queda na Champions (Foto: Philippe Marcou / AFP)

Tradicionalmente conhecido por divulgar informações oficiais por meio de comunicados, o clube espanhol seguiu o protocolo nesta quinta-feira. Em uma das postagens mais recentes no X após a queda na Champions, o Real Madrid direcionou a torcida para a notícia sobre seu caminho até o Mundial de Clubes em seu site oficial. Esta é a última competição que será disputada pelo clube na temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A notícia publicada pela equipe de comunicação do Real Madrid detalhou as datas dos jogos e os adversários que o clube enfrentará até o fim de maio. Serão sete jogos pelo Campeonato Espanhol, além da decisão da Copa do Rei contra o Barcelona.

Alguns torcedores aproveitaram a publicação na rede social para demonstrar as insatisfações com o atual momento do time. Críticas à diretoria e ao treinador Carlo Ancelotti pela queda na Champions foram os principais assuntos abordados pelos usuários que interagiram com o post.

continua após a publicidade

Críticas a Ancelotti

Carlo Ancelotti reage durante derrota do Real Madrid para o Arsenal, na Champions League (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Mesmo sem citar Ancelotti, a postagem do Real Madrid recebeu uma série de críticas ao treinador espanhol. Além disso, muitos torcedores pediram a demissão imediata do comandante da equipe espanhola. Veja algumas manifestações:

Calendário do Real Madrid até o Mundial de Clubes

Real Madrid x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol, 32ª rodada, dia 20 de abril às 16h (de Brasília)

Getafe x Real Madrid - Campeonato Espanhol, 33ª rodada, dia 23 de abril às 16h30 (de Brasília)

Barcelona x Real Madrid - Copa do Rei, final, dia 26 de abril, às 17h (de Brasília)

Real Madrid x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol, 34ª rodada, dia 4 de maio às 9h (de Brasília)

Barcelona x Real Madrid - Campeonato Espanhol, 35ª rodada, dia 11 de maio às 11h15 (de Brasília)

Real Madrid x Mallorca - Campeonato Espanhol, 36ª rodada, dia 14 ou 15 de maio

Sevilla x Real Madrid, Campeonato Espanhol, 37ª rodada dia 17 ou 18 de maio

Real Madrid x Real Sociedad, Campeonato Espanhol, 38ª rodada, dia 24 ou 25 de maio