Em possível despedida, Facincani analisa passagem de Estêvão pelo Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Chelsea nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, às 22h (de Brasília). Personagem central do jogo, Estêvão pode estar se despedindo do Alviverde justamente para o rival inglês. O atacante teve a trajetória pelo clube paulista analisada por Felippe Facincani.

Em entrevista gravada para o Lance! antes do Mundial de Clubes, Facincani fez uma leitura positiva da passagem de Estêvão, mas fez ressalvas sobre os momentos de decisão. Para o jornalista, em comparação a Endrick, por exemplo, faltou o atacante ter mais gols em jogos grandes no currículo com a camisa do Palmeiras. Veja o corte completo abaixo:

Palmeiras enfrenta o Chelsea pelo Mundial

O Palmeiras finalizou a preparação para o confronto contra o Chelsea, no NovaCare Complex, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Com a despedida se aproximando, Estêvão foi o primeiro a pisar no gramado e protagonizou diversas interações antes do início das atividades, seja com membros do departamento médico ou com companheiros de elenco.

Provável escalação

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Caso avance às semifinais, o Verdão aguardará o vencedor do confronto entre Fluminense e Al Hilal.

