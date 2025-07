Jornalista cita ponto fraco do Chelsea no Mundial: ‘Palmeiras tem que abusar disso’

Na reedição da decisão de 2021, Palmeiras e Chelsea entram em campo nesta sexta-feira (4), nas quartas de final do Mundial de Clubes. Colunista do Lance!, Eduardo Tironi projetou o confronto e afirmou que não há favorito na partida. O jornalista também disse que a final vencida pelos ingleses há quatro anos não deve interferir no duelo.

- Não acho que tem um favorito, acho que é um jogo que tende a ser equilibrado. Por alguns fatores, como o trabalho de muito longo prazo com o Abel Ferreira, e o Chelsea está em fim de temporada, com novo técnico chegando agora. Nenhum dos dois fez um grande Mundial até aqui. São parecidos em alguns aspectos, os dois times desperdiçam muitas oportunidades, são pouco efetivos - disse Tironi.

- Na final, Chelsea e Palmeiras eram times muito diferentes. O Palmeiras até tem alguns remanescentes ainda, mas era muito pior, e o Chelsea era muito melhor naquela ocasião. Não sei se tem algum fator emocional, são times que não se encontram normalmente, não tem rivalidade entre eles. Então acho que aquele jogo não vai entrar em campo agora - completou.

Adversário do Palmeiras, o Chelsea já perdeu para um brasileiro nesta edição do Mundial de Clubes. Na fase de grupos, o Flamengo bateu a equipe inglesa por 3 a 1, de virada. Para Tironi, o jogo não deve servir de parâmetro para o duelo desta sexta-feira.

- A vitória do Flamengo não mostra muita coisa, porque Palmeiras e Flamengo são muito diferentes em suas propostas. O Flamengo é o time do abafa e foi assim que ele conseguiu pressionar a saída de bola do Chelsea, que raramente dá chutão. E foi na primeira fase, o que pode significar outro tipo de entrega. Quando tem a saída pressionada, o Chelsea pode se complicar. Talvez isso possa ser um bom caminho para o Palmeiras, embora não seja característica do time do Abel - analisou.

Para o jogo, Abel Ferreira não vai poder contar com três homens da linha defensiva: Murilo, lesionado; Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos. Tironi abordou o assunto, afirmou que não faria grandes alterações no esquema e citou o ponto fraco do Chelsea.

- O Abel tem um problema importante porque vai ter praticamente a zaga reserva em campo. O Piquerez vai fazer muita falta. Acho que ele não vai fazer grandes alterações, e eu também não faria. Eu acho que ele tem que fazer algum esforço para que o time dele consiga pressionar a saída de bola. O Palmeiras tem que abusar disso. Adiantando um pouco o time e, claro, tomando cuidado com os contra-ataques, acho que pode causar algum problema para o Chelsea - pontuou o jornalista, que projetou o futuro do Palmeiras em caso de classificação.

- Pelo fator emocional, se pegar Al Hilal ou Fluminense, o Palmeiras chega bem forte para chegar à final, muito forte mesmo. Tem um time melhor que o do Fluminense, é um confronto nacional, já passou por um brasileiro. A montanha maior é agora contra o Chelsea, se passar ganhar muita moral, e aí não dá para duvidar que chegue à final não - encerrou.