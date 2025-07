AO VIVO: acompanhe o dia do Fluminense no Mundial direto dos EUA

CHARLOTTE (EUA) — Dia de alegria para o torcedor Tricolor. O Fluminense vive uma verdadeira lua de mel com sua torcida após a grande atuação diante da Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Com gols de Germán Cano e Hércules, a equipe comandada por Renato Gaúcho venceu por 2 a 0, avançou na competição e enfrentará o Al-Hilal na próxima fase.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (1º), o Fluminense realiza treino no centro de treinamento do Charlotte FC, com atividade aberta à imprensa.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Fluminense:

05h00: Thiago Neves admite erro no Fluminense para Thiago Silva ao vivo: ‘Me precipitei’

Após a vitória histórica do Fluminense sobre a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Thiago Neves e Thiago Silva se encontraram na zona mista do estádio Bank of America. O ex-jogador do Tricolor desabafou sobre sua primeira saída do clube, na época que era companheiro do atual capitão time. Leia a matéria completa aqui.

05h30: Técnico da Juventus admite surpresa com a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão

Antes da partida entre Real Madrid e Juventus, que acontece nesta terça-feira (1) pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Igor Tudor, técnico da Juventus, deu entrevista coletiva e comentou a classificação do Fluminense para as quartas de final. Leia a matéria completa aqui.

continua após a publicidade

05h40: Mundial: Palmeiras e Fluminense superam gigantes europeus em premiação

A classificação de Palmeiras e Fluminense para as quartas de final do Mundial de Clubes rendeu mais que vitórias em campo. Com o avanço no torneio, cada um garantiu um bônus adicional de US$ 13,1 milhões (R$ 71,6 milhões), elevando os ganhos acumulados para US$ 39,8 milhões (R$ 216,8 milhões, na cotação atual). Leia a matéria completa aqui.

Thiago Silva e Thiago Neves após o jogo do Fluminense (Foto: Reprodução)

08h00: Fluminense e Al-Hilal surpreendem: veja os melhores momentos do Mundial de Clubes

Junho de 2025 ficará marcado na história do futebol como o período que iniciou o formato inédito do Mundial de Clubes da Fifa — e o encerramento do mês foi coroado com as maiores surpresas da competição até aqui: as classificações de Fluminense e Al-Hilal contra gigantes europeus. Leia a matéria completa aqui.