FILADÉLFIA (EUA) - O Botafogo treina e se prepara para voltar a campo neste sábado (28), contra o Palmeiras, pela fase oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Já na maior cidade do estado da Pensilvânia, o time comandado por Renato Paiva faz suas atividades no Philadelphia Eagles Performance Center e o Lance! acompanha tudo do dia do Glorioso direto dos Estados Unidos. Siga:

(9h45) Três jogadores interagiram com os repórteres antes do jogo decisivo. Dentre eles, o capitão Marlon Freitas que fez questão de ressaltar a unidade da equipe e comentar a respeito do preparo para a disputa com o Palmeiras, que, no histórico recente, vêm protagonizando com o Botafogo jogos memoráveis.

— Desde quando eu cheguei aqui, e estou aqui há três anos, o Botafogo e o Palmeiras têm sido um clássico. E quem ganha com um confronto assim é o torcedor. Eu acredito que vai ser mais um grande jogo, muito estudado, de duas equipes com muito respeito. A gente está se preparando bem, montando a nossa melhor estratégia para a gente poder desempenhar amanhã e fazer uma grande partida e conquistar nosso objetivo, que é a classificação. A gente precisa estar forte, focados durante os 90 minutos e se manter humilde. Nosso adversário é um adversário muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande atuação e, se Deus quiser, conquistar nosso objetivo — disse o capitão.

(10h30) Devido a uma sobrecarga muscular, Jair não foi a campo na primeira parte do treino do Botafogo nesta sexta-feira, permanecendo na academia fazendo trabalhos com a equipe física e de fisioterapia, como informou primeiramente o portal "ge". O zagueiro, contudo, não tem lesão e, a princípio, não preocupa para o duelo pelas oitavas de final do Mundial.

Jair é poupado em primeira parte de treinos do Botafogo no dia anterior a jogo contra Palmeiras, mas não preocupa (Vítor Silva/Botafogo)

