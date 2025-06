Se o Fluminense aposta no talento de Jhon Arias e Germán Cano, o Mamelodi Sundowns também tem dois protagonistas para chamar de seu. Lucas Ribeiro e Arthur Sales são as principais armas do campeão sul-africano para, na próxima quarta-feira (25), desafiar o favoritismo Tricolor e seguir vivo no Mundial de Clubes.

Ambos são atacantes brasileiros, formados longe dos holofotes, que trilharam caminhos alternativos no futebol antes de se encontrarem na África do Sul. No Sundowns, vivem grande fase e carregam números que justificam a expectativa em torno de seus desempenhos no duelo decisivo contra o Fluminense.

Lucas Ribeiro - 26 anos

Atacante de origem brasileira, mas sem histórico no futebol profissional do país, Lucas Ribeiro seguiu um caminho pouco convencional até se firmar no exterior. Natural do Maranhão, fez parte das categorias de base de Sampaio Corrêa e Moto Club antes de se transferir para o sub-19 do Pinheiros, em São Paulo. Foi justamente atuando em competições regionais que despertou o interesse do Valenciennes, da França, que o contratou em 2017. Por lá, iniciou no time B e depois ganhou espaço na equipe principal. Declaradamente torcedor do Palmeiras, Lucas deixou o Brasil ainda adolescente, com apenas 17 anos.

Lucas Ribeiro, camisa 10 do Mamelodi Sundowns (Foto: Federico Parra / AFP)

Sua trajetória na Europa foi marcada por uma longa sequência no futebol belga, onde defendeu clubes como Excelsior Virton, Charleroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren. A experiência acumulada abriu as portas para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Pelo clube sul-africano, se consolidou como titular absoluto e figura entre os principais nomes do elenco que disputa o Mundial de Clubes.

Os números são expressivos. Lucas soma 82 partidas, sendo 78 como titular, com 36 gols marcados e 20 assistências. A cada 109 minutos, participa diretamente de um gol. Seus dados mostram também uma média de 1,3 passes decisivos por jogo, além de 2,4 finalizações — quase uma delas no alvo por partida. É um atacante eficiente: converte 57% das grandes chances que recebe, tem 46% de sucesso nos dribles e vence 45% dos duelos. Além disso, sofre 0,9 faltas por jogo e tem média de 7,37 no Sofascore, uma das mais altas do elenco.

Lucas Ribeiro pelo Mamelodi:

82 jogos (78 titular) 36 gols 20 assistências 109 minutos para participar de gols 1.3 passes decisivos por jogo 2.4 finalizações por jogo (0.9 no gol) 0.4 grandes chances criadas por jogo 46% de eficiência nos dribles 57% de conversão de grandes chances 45% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.37

Arthur Sales - 22 anos

Revelado pelo Vasco da Gama, Arthur Sales é mais um brasileiro que buscou protagonismo fora do país. Natural do Espírito Santo, o atacante chegou ao clube carioca em 2016, após ser aprovado em uma peneira. Pelo sub-20, acumulou conquistas importantes, como o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

Promovido ao elenco profissional em 2021, teve poucas oportunidades: foram apenas dez partidas e uma assistência antes de ser negociado com o Lommel SK, da Bélgica, time que faz parte do Grupo City e, em seguida, Bahia. No futebol europeu, passou também por Paços Ferreira, até desembarcar na África do Sul.

Arthur Sales foi campeão na base do Vasco (Foto: Reprodução)

Contratado nesta temporada, participou da campanha que garantiu ao Mamelodi Sundowns o título do Campeonato Sul-Africano. Ao longo de 40 jogos — 17 como titular —, marcou nove gols, deu nove assistências e teve média de uma participação em gol a cada 105 minutos.

Arthur registra, em média, 0,7 passes decisivos por jogo, além de 1,0 finalização por partida — metade delas na direção do gol. Com 43% de eficiência nos dribles e 40% na conversão de grandes chances, também criou 0,2 grandes oportunidades por jogo. Nos duelos, venceu 41% das disputas, sofreu 0,6 faltas por partida e tem média de nota 7,03 no Sofascore.

Arthur Sales pelo Mamelodi:

40 jogos (17 titular) 9 gols 9 assistências 105 minutos para participar de gols 0.7 passes decisivos por jogo 1.0 finalização por jogo (0.5 no gol) 0.2 grandes chances criadas 43% de eficiência nos dribles 40% de conversão de grandes chances 41% de eficiência nos duelos 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.03

Quem pode classificar?

A segunda rodada terminou com os dois times ainda com chances de classificação. O Fluminense depende apenas de si para avançar. Se vencer o Mamelodi Sundowns, garante a vaga nas quartas de final, podendo terminar em primeiro ou segundo, a depender do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan.

Se empatar, o Tricolor fica com a liderança caso os alemães não vençam. Mas, se o Borussia vencer, o Fluminense avança em segundo lugar. No cenário de derrota, a equipe brasileira só se classifica se o Dortmund também perder e não tirar a diferença no saldo de gols. Qualquer outro resultado elimina o Fluminense da competição.