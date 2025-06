Conheça o ex-Fluminense que fez história como o primeiro brasileiro no Mamelodi Sundowns

O confronto entre Fluminense e Mamelodi Sundowns nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, traz uma história curiosa que liga os dois times. Ex-meia tricolor, Fábio Costa foi o primeiro jogador brasileiro a defender o clube sul-africano, em 2006. Hoje, aos 48 anos, o ex-atleta acompanha de perto a evolução da equipe que ajudou a abrir portas no futebol africano.

continua após a publicidade

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Fábio chegou ao elenco profissional em 1998, e foi treinado por nomes como Edinho e Carlos Alberto Parreira. Após passagens pelo futebol árabe e russo, aceitou o desafio de jogar no Sundowns, então recém-adquirido em 2003 pelo magnata Patrice Motsepe, hoje presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Jornal da África do Sul noticia a chegada de Fábio Costa ao Mamelodi Sundowns (Foto: Arquivo pessoal)

- Foi uma surpresa positiva. Na época, o clube já tinha uma estrutura muito boa e o presidente vinha investindo pesado. Hoje, vendo onde o Mamelodi chegou, não é nenhuma surpresa para mim - destacou Fábio, em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️Seleção da segunda rodada do Mundial de Clubes tem jogadores de Botafogo, Fluminense e Palmeiras

O Mamelodi Sundowns é conhecido como “The Brazilians”, apelido que faz referência ao uniforme semelhante ao da Seleção Brasileira: camisa amarela, calção azul e meias brancas. Quando Fábio desembarcou na África do Sul, ele era o único estrangeiro do elenco, além de ser o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Mamelodi.

- Fui muito bem recebido. É um povo alegre, que te acolhe, e dentro de campo eles jogam de forma leve, sempre com alegria - relembrou.

Fábio Costa em ação pelo Fluminense (Foto: Arquivo pessoal)

Além da experiência no clube, Fábio teve um reencontro especial com Parreira, que, na época, comandava a seleção sul-africana.

- Ele me chamava para jantar na casa dele, e eu também o recebia na minha. Tivemos uma convivência muito boa lá - contou Fábio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Sobre o atual time do Mamelodi, Fábio acompanha de perto a trajetória. A equipe conquistou o título nacional sul-africano nesta temporada e chegou à final da Liga dos Campeões da África, sendo vice-campeã após uma disputa equilibrada com o Pyramids, do Egito.

- Eles têm um ataque muito bom, com jogadores rápidos e técnicos. O Lucas Ribeiro, que é brasileiro, foi artilheiro do Campeonato Sul-Africano e está vivendo um grande momento. Eles cantam o tempo todo antes de entrar em campo, jogam com alegria e sem tanta responsabilidade. Acho que, se ajustarem a defesa, podem ir ainda mais longe - avaliou.

Para o duelo desta quarta, no entanto, Fábio não esconde a torcida:

- Vai ser um jogo difícil, mas acredito no Fluminense. O Renato já estudou bastante o adversário. Apesar de toda a minha história no Mamelodi, meu coração é tricolor - revelou o ex-jogador.

Após a aposentadoria em 2010, Fábio Costa iniciou uma nova fase no futebol, agora fora das quatro linhas. Com o incentivo do amigo Roger Flores, passou a trabalhar como empresário de jogadores ao lado de Mauro Azevedo, na Macar Sports.

- O Roger me apresentou ao Mauro e desde então estamos juntos. Já são 15 anos de trabalho, acompanhando o mercado e buscando oportunidades para os nossos atletas - destacou Fábio, que hoje cuida da carreira de nomes como Bruno Viana (ex-Flamengo), Orinho (ex-Fluminense) e Wallace (ex-Lazio e Braga).