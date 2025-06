Al Ahly x Inter Miami: Messi e Suárez farão estreia no Mundial de Clubes

Inter Miami e Al Ahly se enfrentam neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na estreia do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O confronto marca a abertura oficial do torneio e é válido pela 1ª rodada do Grupo A da competição internacional.

continua após a publicidade

➡️Brasil vence o Paraguai no dia do aniversário de Ancelotti e garante vaga na Copa do Mundo

🔥Bombando no Lance!:

➡️Brasil x Paraguai: reação de Ancelotti com mosaico chama atenção

➡️Ex-Flamengo manda recado para Gerson sobre ida para a Rússia

➡️Galvão fala sobre jogador da Seleção Brasileira: 'É o novo Ronaldinho Gaúcho'

Comandado por Lionel Messi, o Inter Miami chega como anfitrião e grande atração do Mundial. A equipe norte-americana conta ainda com outras estrelas conhecidas do futebol mundial, como Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. Na Major League Soccer (MLS), o time de Miami faz uma campanha consistente: é o 3º colocado na Conferência Leste e soma três jogos de invencibilidade. Na última partida antes do Mundial, goleou o Columbus Crew por 5 a 1.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Do outro lado, o Al Ahly, representante do Egito, chega embalado após conquistar o título da Liga Egípcia 2024/25, o terceiro consecutivo e o 45º de sua história. A equipe é considerada uma das mais tradicionais do futebol africano. Apesar de ter sido eliminada nas semifinais da Liga dos Campeões da CAF pelo Mamelodi Sundowns, o time egípcio vinha de dois títulos consecutivos na competição continental.

Na atual temporada, o Al Ahly disputou 45 partidas, acumulando 26 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas. O grande destaque da equipe é o atacante Eman Ashour, artilheiro com 19 gols e nove assistências. Outro nome que ganhou força nos últimos jogos é o atacante Wessam Abou, autor de oito gols nas seis partidas finais da temporada.

continua após a publicidade

Javier Mascherano manda o Inter Miami a campo com: Ustari; Fray, Avilés, Falcón e Allen; Sergio Busquets, Segovia e Redondo; Allende, Messi e Suárez.

Já o Al Ahly, do técnico José Riveiro, vem com: El Shenawy; Hany, Ibrahim e Dari; Ben Romdhane, Fathy, Attia e Kouka; Trézéguet, Ashour e Abou Ali.