Confira a programação do Al-Hilal no Mundial de Clubes

O Al-Hilal desembarcou nos Estados Unidos e fez seu primeiro treino visando o início da disputa do Mundial de Clubes. O clube divulgou a programação da equipe pelo período da fase de grupos da competição até o duelo contra o Pachuca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe comandada por Simone Inzaghi realizou sua primeira atividade em solo norte-americano neste sábado (14). O recém-contratado treinador conta com o elenco completo e sem desfalques por lesões para o torneio.

continua após a publicidade

O Al-Hilal faz sua estreia no Mundial de Clubes diante do Real Madrid, na quarta-feira (18). Na sequência, a equipe saudita enfrenta o RB Salzburg, da Áustria, e encerra a fase de grupos contra o Pachuca, do México, em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição.

Programação do Al-Hilal no Mundial

Domingo (15/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Segunda-feira (16/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) e viagem para Miami, às 22h (horário local) Terça-feira (17/06) - Atendimento dos jogadores à imprensa, treino no Inter Miami Stadium, às 16h (de Brasília), e coletiva no Hard Rock Stadium, às 21h (de Brasília) Quarta-feira (18/06) - Jogo contra o Real Madrid, às 16h (de Brasília) Quinta-feira (19/06) - Viagem para Washington e treino no Inova Performance Complex Sexta-feira (20/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Sábado (21/06) - Coletiva de imprensa no Audi Field Stadium, às 14h30 (de Brasília) e treino no Inova Performance Complex, às 19h (de Brasília) Domingo (22/06) - Jogo contra o RB Salzburg, às 19h (de Brasília) Segunda-feira (23/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Terça-feira (24/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Quarta-feira (25/06) - Chegada em Nashville, às 17h (de Brasília), coletiva de imprensa no Geodis Park, às 19h45 (de Brasília) e treino no Nashville Club Stadium, às 21h45 (de Brasília) Quinta-feira (26/06) - Jogo contra o Pachuca, às 22h (de Brasília)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.