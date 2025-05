Fifa abre novo lote de ingressos para o Botafogo no Mundial

A Fifa liberou novo lote de ingressos para a torcida do Botafogo na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos, a partir do dia 14 de junho. O Glorioso estreia no dia 15, contra o Seattle Sounders (EUA), pelo Grupo B.

Os bilhetes são exclusivos para a torcida do Botafogo e estão disponíveis no site fifa.com/tickets. Como foi informado pelo clube, o encerramento das vendas acontecerá no dia 20 de maio, ou até a duração das entradas na plataforma.

A comercialização dos ingressos para o Mundial foi aberta no dia 6 de janeiro, com prioridade para os sócios-torcedores cadastrados no Camisa 7, plano do clube. O público geral (não sócios) teve acesso ao site da Fifa somente no dia 10 de janeiro.

Completam a tabela do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa os duelos com PSG, no dia 19/6, e Atlético de Madrid em 23/6. Os valores variam nos três confrontos.

O Glorioso se classificou para a nova competição da Fifa ao vencer a Libertadores em 2024, na final contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os outros três brasileiros na disputa pelo título mundial.

Veja os valores dos ingressos para a torcida do Botafogo:

Botafogo x Seattle Sounders

Inferior: 169 dólares (R$ 968,37) | Superior: 80 dólares (R$ 458,4)

Paris Saint-Germain x Botafogo

Inferior: 152 dólares (R$ 870,96) | Superior: 67 dólares (R$ 383,91).

Atlético de Madrid x Botafogo

Inferior: 125 dólares (R$ 716,25) | Superior: 45 dólares (R$ 257,85)