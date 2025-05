A 25 dias para o início do Mundial de Clubes, o Porto, adversário do Palmeiras, e o Borussia Dortmund, rival do Fluminense, não têm mais partidas oficias a fazer nesta temporada até a estreia na competição. Além deles, outros quatro clubes classificados para o Mundial estão no mesmo cenário. Veja a lista.

Porto

Após o fim do Campeonato Português, eliminações nas Copas nacionais e de cair nos playoffs na Europa League, o Porto não tem mais partidas oficiais a fazer até a estreia no Mundial de Clubes. O time entra em campo no dia 15 de junho para enfrentar o Palmeiras.

O último jogo do Porto foi pela última rodada do Campeonato Português, no dia 17 de maio, contra o Nacional da Ilha da Madeira. Exite possibilidade da equipe portuguesa fazer amistosos para se preparar para o Mundial.

Borussia Dortmund

A equipe alemã também não joga mais oficialmente em 2025 até o jogo contra o Fluminense no dia 17 de junho. O time foi eliminado pelo Barcelona nas quartas de final da Champions League, caiu na segunda fase da Copa da Alemanha e fez a última partida pela Bundesliga no dia 17 de maio.

Bayern de Munique

O time campeão alemão também fez sua última partida oficial antes do Mundial de Clubes no dia 17 de maio, pela última rodada da Bundesliga. A queda nas quartas de final da Champions League para a Inter de Milão e a eliminação nas oitavas da Copa da Alemanha fizeram com que os compromissos do time na temporada terminassem. A estreia do Bayern no Mundial é no dia 15 de junho contra o Auckland City, da Nova Zelândia.

Monterrey

O Monterrey, empatado com o Wydad Casablanca, é a equipe presente no Mundial que ficará sem jogar oficialmente por mais tempo até a estreia na competição. A última partida oficial do time foi no dia 10 de maio, quando foi eliminado do Campeonato Mexicano. O jogo de estreia no Mundial é no dia 17 de junho contra a Inter de Milão.

Pachuca

Após a eliminação nas quartas do Campeonato Mexicano para o América, o Pachuca também ficou sem jogos oficiais para disputar até a estreia no Mundial de Clubes. A eliminação aconteceu no dia 11 de maio e agora o time só entra em campo oficialmente no dia 18 de junho, quando enfrenta o RB Salzburg pelo grupo H do Mundial.

Wydad Casablanca

O time marroquino também ficará uma quantidade considerável de dias sem jogos até a estreia no Mundial. A última partida da equipe foi no dia 11 de maio, pela última rodada do Campeonato Marroquino, onde o time ficou na 3ª colocação. O Wydad está no grupo G e faz seu primeiro jogo no Mundial contra o Manchester City no dia 18 de junho.