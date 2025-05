O Boca Juniors foi eliminado do Torneio de Abertura do Campeonato Argentino na noite desta segunda-feira (19), ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Independiente, em pleno Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. A partida, válida pelas quartas de final e disputada em jogo único, marcou a última apresentação da equipe antes da estreia no Mundial de Clubes, que começa em junho.

Sebastian Valdez, do Boca Juniors, e Milton Gimenez, do Independiente, disputam a bola (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O gol da classificação do Independiente foi marcado pelo colombiano Álvaro Angulo, aos 19 minutos do segundo tempo, após o time visitante criar as melhores oportunidades durante a partida. A atuação abaixo do esperado da equipe xeneize frustrou os torcedores, que esperavam uma despedida mais empolgante antes do torneio internacional.

Com a vitória, o Independiente avança para a semifinal, onde enfrentará o Huracán, que eliminou o Rosario Central. Do outro lado da chave, River Plate e Platense disputam a última vaga nesta terça-feira (20); o vencedor enfrentará o San Lorenzo.

Já o Boca Juniors volta suas atenções para o Mundial de Clubes, onde estreia no dia 16 de junho contra o Benfica, às 19h (horário de Brasília), em Miami. A equipe está no Grupo C da competição, ao lado de Bayern de Munique e Auckland City. Assim como o Boca, outros sete clubes participantes — entre eles Bayern, Borussia Dortmund, Porto e Monterrey — não têm compromissos oficiais antes da estreia no torneio.

O momento no clube argentino é de transição. Após a demissão do técnico Fernando Gago, a equipe segue sendo comandada de forma interina por Mariano Herrón. Em 2024, o Boca disputou 21 partidas, com 12 vitórias, três empates e seis derrotas — desempenho que coloca pressão sobre o grupo às vésperas do Mundial.