Adversário do Palmeiras, Messi admite experiência nova no Mundial

GREENSBORO (EUA) - Uma equipe com Lionel Messi sempre entra nos campeonatos com uma certa dose de favoritismo, mas o Mundial de Clubes da Fifa contraria essa certeza e coloca o craque argentino em um raro momento de "azarão". Camisa 10 do Inter Miami será adversário de Palmeiras, Porto e Ah-Ahly na primeira fase do torneio, e sabe que terá que superar as expectativas para avançar no Grupo A.

O Inter Miami abre a competição no sábado (14), às 21h (de Brasília), contra o Ah-Ahly, do Egito, no Hard Rock Stadium, na Flórida. Mesmo atuando nos EUA, como anfitrião, a equipe de Messi sofre com altos e baixos na temporada e não é apontada como favorita.

A equipe se classificou para o Mundial após conquistar o Supporter's Shield, prêmio dado ao time com a melhor campanha na temporada regular da MLS, o campeonato dos Estados Unidos. Apesar de contar com Messi, Suárez, Alba e Busquets, o Inter Miami foi eliminado nas semifinais da Copa dos Campeões da Concacaf pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, e chega ao torneio cercado de incertezas.

— É uma competição interessante. Ter a chance de participar é emocionante. As expectativas que tenho são diferentes das que eu tinha quando jogava em outros times, mas estou ansioso e ansioso para competir contra os melhores times e me sair bem — disse o craque argentino em entrevista à Fifa.

Argentino é uma das estrelas do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Adversário do Palmeiras

Na segunda rodada, na próxima quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), o Inter Miami viaja para Atlanta, onde encara o Porto. O último compromisso dos norte-americanos será contra o Verdão, novamente em Miami, na segunda-feira (23), às 22h. Messi reconhece que a competição é uma oportunidade para enfrentar equipes de outros centros do mundo.

— É uma grande oportunidade para times sul-americanos, e também para times emergentes, competirem com clubes europeus, os melhores times, aqueles que estão no topo do jogo, que todos admiram. Acho que há times enormes vindos de todo o mundo, e isso move muitas pessoas em todos os lugares. Estamos falando de grandes times, com jogadores muito importantes que as pessoas adoram assistir. É uma estreia para nós, é um torneio diferente e novo. Então, é uma ótima oportunidade de assistir aos melhores jogadores jogarem aqui nos Estados Unidos — disse o argentino.

Multicampeão

Messi conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, no antigo formato com apenas um representante de cada continente, em três oportunidades. Pelo Barcelona, o argentino foi campeão em 2009, contra o Estudiantes; em 2011, diante do Santos; e em 2015, ao vencer o River Plate, todos sul-americanos.