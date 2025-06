Em entrevista coletiva na véspera da estreia do Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes, sábado (14), às 21h (horário de Brasília), contra o Al-Ahly, do Egito, Luis Suárez relembrou sua passagem pelo futebol brasileiro, em 2023, no Grêmio. Foi uma temporada que o centroavante uruguaio garante guardar com carinho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Jogar no Grêmio foi lindo e muito importante para a minha carreira. Sou muito grato pelo ano que vivi no Brasil. Aprendi muito no Grêmio e sempre vou agradecer o carinho dos gremistas — disse.

Autor de 29 gols e 17 assistências em 54 jogos, Suárez foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2023, em que conduziu o Grêmio ao vice-campeonato. A passagem, que seria de dois anos, foi encerrada com a ida do atacante uruguaio para o Inter Miami, onde reencontrou Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, companheiros da época de Barcelona.

continua após a publicidade

— Quando surgiu essa possibilidade, começamos a ver isso como uma espécie de prêmio por tudo o que vivemos na carreira. Agora, quero aproveitar esta grande oportunidade — comentou.

Inter Miami será adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes

O Inter Miami está no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes, que conta, além do Al-Ahly, com Palmeiras e Porto. O confronto do time de Messi e Suárez com o Porco será na 3ª rodada, no dia 23, segunda-feira, às 22h (horário de Brasília), em Miami.

continua após a publicidade

Luis Suárez comemora gol pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— Nosso objetivo é fazer um bom papel. Sempre tem uma equipe surpresa nesses torneios, como Mundial, Copa América, Euro, e espero que essa equipe surpresa sejamos nós, porque temos jogadores que fazem a diferença. Pela experiência que tenho, tento aproveitar este Mundial de Clubes de uma forma diferente, porque é um torneio diferente. Quero curtir e, claro, com o meu DNA competitivo, quero vencer e dar o melhor para que o clube possa competir e esteja à altura do torneio — afirmou Suárez.