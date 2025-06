Time brasileiro é eliminado na semifinal e se despede do Mundial da Kings League

O Fluxo FC, time brasileiro presidido pelos influenciadores Cerol e Nobru, foi eliminado na semifinal do Mundial da Kings League nesta sexta-feira (13) após perder para o Los Troncos FC, da Espanha, pelo placar de 6 a 5.

Caio Sanchéz, jogador do Fluxo, comemora gol marcado contra o Los Troncos pela semifinal do Mundial da Kings League (Reprodução/Kings League)

A derrota evitou uma possível final brasileira, já que a Fúria pode ir à decisão se vencer o Porcinos, também da Espanha, nesta sexta-feira (13). O Fluxo se despede do torneio com quatro vitórias e duas derrotas. Foram 31 gols marcados e 25 sofridos na competição inteira.

Como foi o jogo?

No primeiro minuto de jogo, em disputa de X1, o Fluxo sofreu seu primeiro gol na partida. Seis minutos depois, Caio Sanchez empatou para a equipe brasileira. No entanto, instantes depois, o time espanhol emplacou outros dois tentos. Antes de acabar a primeira metade, o Fluxo conseguiu o empate novamente com gols de Chaveirinho e Boolt.

No começo da segunda etapa, Nobru, presidente do Fluxo, desperdiçou o pênalti que marcaria a virada para a equipe. Após o erro, o time brasileiro sofreu outros três gols, que levaram à eliminação do Fluxo. Boolt ainda marcou gol duplo no final da partida, mas não foi suficiente para a classificação à final.

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

G3X e Fúria em campo pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.