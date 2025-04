O Borussia Dortmund, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA 2025, não deve levar o atacante Youssoufa Moukoko para a disputa da competição. Segundo o jornal alemão Bild, o clube já decidiu que o jogador de 20 anos não será inscrito no torneio, que será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Emprestado ao Nice, da França, até o fim de junho, Moukoko não entra em campo desde o início de fevereiro e perdeu espaço na equipe francesa. A ausência de minutos, aliada ao alto custo para reintegrá-lo ao elenco alemão antes do fim do contrato de empréstimo, pesou para a decisão. Caso o Dortmund solicitasse sua volta antecipada, teria que arcar com parte proporcional do salário anual de 8,5 milhões de euros — o que representaria cerca de 700 mil euros pelo mês de junho.

Moukoko tem passagens pelas categorias de base da seleção da Alemanha (Foto; Reprodução/Instagram/@youssoufa_10)

Além do aspecto financeiro, o clube também vê o jogador sem espaço no setor ofensivo. Serhou Guirassy, artilheiro do time na temporada, é considerado titular absoluto. Nomes como Beier e Adeyemi também aparecem como opções. A utilização de Moukoko só seria considerada em um cenário de emergência por lesões.

Na atual temporada, o atacante disputou 22 jogos oficiais pelo Nice, marcou dois gols (ambos em uma vitória por 8 a 0 sobre o Saint Étienne no início do campeonato) e deu duas assistências. O rendimento abaixo das expectativas contribuiu para a decisão do Dortmund, que agora busca novos caminhos para o jogador. Ele já foi oferecido a outros clubes, mas ainda não há negociações concretas para uma transferência. O contrato com o clube alemão vai até junho de 2026.

Além de Moukoko, o Dortmund também não contará com Sébastien Haller na competição. O atacante marfinense deve cumprir até o fim seu empréstimo ao Utrecht, da Holanda, e também está fora dos planos da equipe alemã. Seu contrato com o BVB também vai até 2026.

Em baixa na carreira, Moukoko esteve envolvido em polêmicas desde o início de sua trajetória. Em 2024, surgiram alegações de fraude na data de nascimento, com o pai do jogador admitindo que a idade do filho teria sido alterada para facilitar seu ingresso nas categorias de base.

No Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund enfrentará o Fluminense em 17 de junho, o Mamelodi Sundowns no dia 21, e o Ulsan Hyundai em 25 de junho, pelo Grupo G da competição.