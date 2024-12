Mais jovem da história da Champions é acusado de manipulação de idade pelo pai

O jogador mais jovem a disputar uma partida de Champions League pode perder o recorde por manipulação de idade. Youssoufa Moukoko é alvo de acusação feita pelo próprio pai, que afirma que o jogador não é seu filho biológico e que registrou jovem quatro anos após o nascimento. Caso confirmado, o caso configuraria fraude.

— Youssoufa Moukoko não é meu filho biológico nem da minha esposa. Tampouco nasceu em 20 de novembro de 2004 em Yaoundé, Camarões. Deixamos ele quatro anos mais novo para facilitar sua carreira — revelou Joseph Moukoko ao documentário "Engano, Fraude, Ilusão - O Negócio de Milhões com Talentos do Futebol", do canal alemão "ProSieben".

Joseph viveu como pai de Youssofa desde o nascimento do menino, ao lado da mãe Marie. Em documentos divulgados pelo jornal "Bild", o homem declara, sob juramento, a suposta fraude cometida no registro da joia.

— Consciente da punibilidade de uma declaração falsa, declaro sob juramento: Youssoufa Moukoko não é meu filho biológico, nem da minha mulher Marie Moukoko. Também não nasceu a 20 de novembro de 2004 em Yaoundé, nos Camarões. Na verdade, ele nasceu a 19 de julho de 2000. Tornámo-lo quatro anos mais novo. Agora está registado como tendo nascido a 20 de novembro de 2004 — declarou Joseph.

Por sua vez, o diretor de comunicação do Dortmund afirmou ao "Bild" que os contratos e autorizações da carreira de Youssofa são baseados em documentos legais, emitidos pelo governo da Alemanha. Assim, o clube se isenta de responsabilidades no caso.

— Os pais biológicos de Youssoufa Moukoko são determinados com base em documentos oficiais de identidade e certidões de nascimento emitidas por uma autoridade alemã. Esses documentos permanecem válidos até hoje e constituem a base para autorizações e licenças de jogo — afirmou o diretor Sascha Fligge.

Recordes de Moukoko

Youssoufa Moukoko se tornou o jogador mais jovem a disputar um jogo de Champions League em agosto de 2020, quando entrou em campo pelo Borussia Dortmund contra o Zenit aos 16 anos e 18 dias. Dez dias depois, quebrou o recorde também no Campeonato Alemão.

O jovem era tido como fenômeno nas categorias de base da equipe alemã. Depois de passagem pelo St. Pauli, se consolidou como um dos maiores prospectos do mundo pelo Aurinegro, com 90 gols em 56 jogos pelo sub-17, além de outros 51 marcados em 32 partidas no sub-19. As marcas são ainda mais impressionantes pelo fato do atacante ter atuado em categorias até quatro anos acima da sua idade.

Após a estreia no profissional do Dortmund, com apenas 16 anos, o jovem passou a integrar o elenco profissional sem retornos para a base. São 99 partidas, 18 gols e cinco assistências pela equipe principal, além de dois jogos pelo "time B" (sub-23) do clube. Atualmente, Moukoko ainda pertence ao Borussia, mas está emprestado ao Nice, da França.

Polêmica antiga com o pai

Em agosto deste ano, foi noticiado pelo jornal alemão "Bild" que pais do atacante Youssoufa Moukoko, se afundaram em dívidas e perderam a casa após brigarem com o filho, que parou de ajudá-los financeiramente. Assim, Marie e Joseph Moukoko tiveram de morar em um centro de acolhimento a refugiados na cidade de Hamburgo.

Youssofa teve diversos desentendimentos com o pai sobre dinheiro, que culminaram no rompimento total do contato entre os dois. O atacante completou 18 anos em novembro do ano passado e passou a gerir o próprio capital sem participação dos pais.

Marie e Joseph moravam em uma vila de 351m², comprada pelo jogador. No entanto, os dois não conseguiram manter os custos da casa após pararem de receber dinheiro do filho. Agora, os pais de Moukoko lidam com uma dívida de cerca de 2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual).

