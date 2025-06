MIAMI (EUA) - Na noite desta segunda-feira (23), o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Inter Miami, às 22h (de Brasília) em Miami, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira já havia avisado que não contaria com Aníbal Moreno, que sofreu um edema na coxa. O português ainda fez outras alterações, sendo a principal delas, Flaco López de centroavante na vaga de Vitor Roque.

Na lateral direita, a vaga ficou com o veterano Marcos Rocha, que entra no lugar de Giay. No meio-campo, além de Lucas Evangelista, que ficou com a vaga de Aníbal, Raphael Veiga permanece no time que começa a partida contra a equipe de Messi. Já Vitor Roque vai para o banco de reservas e Flaco López assume a posição no ataque ao lado de Facundo Torres e Estêvão.

Com isso, a escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Os sete pendurados

Após duas rodadas, o Palmeiras tem seis jogadores pendurados: Felipe Anderson, Giay, Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Raphael Veiga.

Além dos atletas, o técnico Abel Ferreira também recebeu um cartão amarelo e será suspenso automaticamente caso volte a ser advertido nesta segunda-feira (23), contra o Inter Miami. Apesar do risco, o treinador não pretende poupar jogadores, já que o time ainda precisa de ao menos um empate para garantir a classificação.

A contagem de cartões será zerada apenas a partir das quartas de final do Mundial de Clubes. Até lá, o elenco precisa passar ileso nos próximos dois jogos nos Estados Unidos (caso confirme a classificação).