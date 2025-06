Casa Palmeiras em Miami agita a torcida e promove a internacionalização do time

MIAMI (EUA) - A torcida do Palmeiras segue concentrada em Miami para o duelo diante do 'time de Messi' O elenco alviverde desembarcou na cidade do sul da Flórida no último domingo (22) e vive clima de decisão pela classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Os palmeirenses tomaram diversos bares e restaurantes de rua, além das praias e pontos turísticos. Pela segunda vez durante a competição, os fãs do time de Abel Ferreira também tiveram a possibilidade de desfrutar de outra unidade da Casa Palmeiras.

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (23), diante do Inter Miami, no Estádio Hard Rock, às 22h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da competição.

Messi foi anunciado no Inter Miami em julho de 2023. O argentino está no terceiro clube da carreira depois de ter defendido o Barcelona por 17 temporadas. (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

Casa Palmeiras em Miami:

O local escolhido para abrigar o "point" da torcida fica em um bairro marcado por diversos muros coloridos pintados por diferentes artistas, no Wynwood Marketplace. No local, é possível interagir com mesas de futvôlei e quadra para jogar futebol, além da distribuição de brindes. Uma loja com produtos oficiais também é atração entre a torcida.

Ex-jogador e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva marcou presença ao lado do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. Em rápido contato com a reportagem, a dupla disse que aprovou a organização do evento e está otimista pela performance dos times brasileiros na próxima fase.

Promoção do time nos EUA:

Assim como em Nova York, a torcida do Palmeiras também prepara uma invasão em Miami, com a ajuda das embaixadas. O Verdão atuou em duas oportunidades no Estádio MetLife, diante do Porto e do Al-Ahly, do Egito.

O local recebeu uma boa quantidade de palmeirenses, que também marcaram presença em eventos oficiais do clube, como o 'Palmeiras Day', na loja da Puma, na Quinta Avenida, com a presença de troféus, ex-jogadores, mascotes e personalização de camisetas.

O Alviverde está aproveitando o Mundial de Clubes da Fifa para alavancar a internacionalização da marca pelos Estados Unidos. O Departamento de Marketing aproveitou a estadia em Greensboro, na Carolina do Norte, para promover um torneio de futebol entre 100 moradores do município.