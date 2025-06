Grupo A do Mundial: Pendurados de Palmeiras, Porto e Inter Miami para a última rodada

Nesta segunda-feira (23/06), às 22h (de Brasília), os quatro times do Grupo A entram em campo pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Palmeiras e Inter Miami são os favoritos para se classificarem para as oitavas de final, enquanto o Al Ahly e Porto ainda possuem chances remotas de avançar.

Falta de Raphael Veiga que resultou em cartão amarelo para o meia (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Regras de suspensão

De acordo com as regras da FIFA, jogadores e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas diferentes são automaticamente suspensos da partida seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final, o que torna a lista de pendurados ainda mais importante nesta reta decisiva.

🟨 Pendurados do Grupo A

Palmeiras

Raphael Veiga

Ronald Rios

Joaquín Piquerez

Augustín Giay

Felipe Anderson

Gustavo Gómez

Abel Ferreira (técnico)

Porto

Martim Fernandes

Nehuén Pérez

Inter Miami

Luis Suárez

Sergio Busquets

Federico Redondo

Tomás Avilés

Al Ahly

Yahia Attiyat Allah

Hamdy Fathy

🔢 Situação do Grupo A

Palmeiras (6 pts)

– Garante a classificação em 1º lugar com uma vitória ou empate diante do Inter Miami.

– Em caso de derrota, ainda avança se:

- O Al Ahly vencer o Porto (chegaria a 4 pts, mas perde no confronto direto para o Verdão); ou

- O Porto vencer o Al Ahly por um gol de diferença, desde que o Palmeiras perca também por apenas um gol (nesse cenário, o Verdão ficaria com saldo +1 contra saldo 0 do Porto).

Inter Miami (3 pts | saldo +1)

Se classifica com vitória sobre o Palmeiras.

Também pode avançar com empate, desde que Porto e Al Ahly também empatem.

Porto (1 pt | saldo -1)

– Precisa vencer o Al Ahly, torcer por vitória de qualquer lado em Palmeiras x Inter Miami

– E ainda tirar a diferença no saldo de gols.

Al Ahly (1 pt | saldo -2)

– Precisa vencer o Porto

– Torcer por vitória de qualquer lado em Palmeiras x Inter Miami

– E superar o saldo de gols do segundo colocado para ficar com a vaga.

📅 Última rodada do Grupo A – hoje, às 22h (de Brasília)

Inter Miami x Palmeiras, no Hard Rock Stadium, em Miami

Porto x Al Ahly, no MetLife Stadium, New Jersey

Com múltiplas combinações possíveis, os duelos desta segunda prometem emoção até o último minuto — e a tensão aumenta também fora de campo: técnicos e jogadores pendurados precisam redobrar o cuidado para não virarem desfalque no mata-mata.