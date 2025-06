Abel Ferreira concede entrevista coletiva após estreia do Palmeiras no Mundial; assista ao vivo

O Palmeiras tentou e jogou melhor, mas não conseguiu vencer o Porto-POR na estreia do Mundial de Clubes da Fifa na noite deste domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo entre brasileiros e portugueses terminou empatado sem gols. Com isso, todos os dois jogos do Grupo A tiveram o mesmo resultado, já que Al Ahly x Inter Miami também ficaram no 0 a 0.

Veja a coletiva do técnico Abel Ferreira na íntegra

Agenda de jogos do Palmeiras e onde assistir

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN