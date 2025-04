Abel Ferreira revelou o objetivo do Palmeiras no Mundial de clubes. Com um pouco mais de dois meses para o início da competição, a Fifa vem divulgando regularmente entrevistas rápidas com os principais jogadores e treinadores que estarão nos Estados Unidos em junho. O comandante do clube paulista indicou o objetivo de seu elenco no torneio de maneira direta em sua resposta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Nós temos um objetivo muito claro: primeiro é passar a fase de grupos, e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo, e, portanto, é um de cada vez, para conseguirmos o nosso primeiro objetivo que é passar a fase de grupos — disse o treinador.

continua após a publicidade

Abel Ferreira comandará o Palmeiras pela terceira vez em um Mundial de Clubes da Fifa. Em 2021, o clube brasileiro perdeu para o Tigres, do México, na semifinal e foi derrotado pelo Al-Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol sobre o Al-Ahly no Mundial de Clubes de 2022 (Foto: Karim Sahib/AFP)

Em 2022, o time paulista conseguiu a revanche e venceu o Al-Ahly por 2 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes. Na decisão, foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 1, terminando no segundo lugar no torneio. Para a edição de 2025, o treinador português promete um Palmeiras equilibrado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira com a taça do Brasileirão de 2023 (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

— É uma equipe que não é excelente numa coisa muito específica, mas é boa em tudo aquilo que faz. Nós somos bons e equilibrados a jogar em ataque posicional, nós somos bons e equilibrados a jogar em contra-ataque, nós somos bons nas bolas paradas, nós somos bons em encaixar os nossos adversários e em a criar-lhes dificuldades através daquilo que é a nossa estrutura defensiva — analisou.

Em seis anos no comando do time brasileiro, Abel Ferreira conquistou sete títulos, incluindo duas Libertadores seguidas (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros em sequência (2022 e 2023) e a Copa do Brasil de 2020.

O Caminho do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, pela primeira rodada do Grupo A. Enquanto trabalhou no futebol profissional em Portugal, Abel nunca conseguiu derrotar o futuro adversário da equipe brasileira. Foram seis partidas, com cinco derrotas e um empate, algo que não abala o comandante.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— Para nós, enquanto Palmeiras, é o nosso adversário, é uma equipe que tem um histórico na Europa absurdo e em Portugal também de muitas glórias, muitas conquistas. E tem esse fato. Eu sou do norte, Porto é norte, apesar de eu ter sido jogador e treinador do Sporting. Joguei na equipe principal, mas fui treinador na formação de base que é mais no centro do país — disse.

Após encarar o Porto, o Palmeiras enfrenta o Al-Ahly, pela segunda rodada. A equipe brasileira fecha a chave de grupos contra o Inter Miami, que jogará diante de sua torcida.

Datas e horários dos jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes

Palmeiras x Porto - domingo, 15 de junho, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium

Palmeiras x Al-Ahly - 13 de junho, quarta-feira às 13h (de Brasília) no MetLife Stadium

Inter Miami x Palmeiras - segunda-feira, 23 de junho, às 22h (de Brasília) no Hard Rock Stadium