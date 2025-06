Campeão do Mundial de Clubes crava resultado de Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Field Stadium, na Filadélfia, Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho, campeão do torneio da Fifa em 2005 com o São Paulo, opinou sobre o resultado da partida.

Durante o programa Jogo Aberto, da emissora Band, desta sexta-feira (27), o atual comentarista afirmou que o clube carioca irá levar a melhor na partida. Para ele, a partida será tensa, bastante disputada e com um resultado com uma diferença menor de dois gols.

- Acredito que vai ser um jogo truncado. 1 a 0 Botafogo - disse o ex-jogador.

Além do ex-jogador, outros participantes do programa da Band opinaram sobre o resultado do confronto nacional no Mundial de Clubes de 2025. Por maioria, o Botafogo foi apontado como favorito para a partida.

Participaram do debate os jornalistas João Pedro Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Cappellanes, o ex-jogador Edu Dracena e Renata Fan. Apenas o ídolo do Palmeiras e a apresentadora da atração apontaram o Palmeiras como vencedor do confronto.

Mundial de Clubes

O confronto entre as equipes brasileiras acontece neste sábado (28). A partida irá classificar o primeiro clube nacional para as quartas de final do Mundial de Clubes. Além de Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Fluminense também buscam o feito.

As outras duas equipes cariocas terão pela frente clubes europeus na atual fase da competição. O Rubro-negro irá encarar o Bayern de Munique, da Alemanha, enquanto o Tricolor enfrenta a Inter de Milão, da Italia.