Bortoleto larga em 12º: saiba horário do GP da Espanha de F1

O Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 (F1) promete grandes emoções, principalmente para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que larga de sua melhor posição na carreira. A corrida está marcada para às 10h (horário de Brasília) deste domingo (1) e tem transmissão da TV Band e F1TV. A prova acontece no autódromo da Catalunha.

Oscar Piastri, da McLaren, larga na primeira posição. Ele desbancou o colega de equipe, Lando Norris, que foi segundo colocado, fechando a primeira fila. Max Verstappen foi o terceiro. Gabriel Bortoleto larga na frente de Nico Hulkenberg, companheiro na Sauber, que começa a corrida em 16º.

O brasileiro comemorou a posição conquistada. Em entrevista à "TV Band", ele disse que as atualizações trazidas pela equipe ajudaram a conquistar a posição. Ele ainda espera melhorias para o carro conseguir chegar ao Q3.

Gabriel Bortoleto em entrevista coletiva (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Para o GP da Espanha, a McLaren foi a única sem atualizações. Mesmo sem as melhorias, a equipe inglesa conseguiu manter a dominância, com Oscar Piastri sendo líder em todas as partes da classificação.

