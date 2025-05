Brasileiro conquista ouro inédito na Série Mundial de Triatlo; veja chegada

Apontado como um dos principais triatletas da atualidade, o brasileiro Miguel Hidalgo conquistou o ouro inédito na Série Mundial da modalidade, neste sábado (31), na etapa de Alghere, na Itália. Com tempo de 1h44min05s, ele garantiu o primeiro título do Brasil na história da competição. Veja o momento da chegada no vídeo abaixo.

Trem bala partiuuuuu!!! 🚂 💨



MIGUEL HIDALGO WINS IN ALGHERO! 🙌



A sensational performance from the Brazilian 🇧🇷 as he claims his first-ever WTCS gold! 🥇#Triathlon #TheFutureIsNow #BeYourExtraordinary pic.twitter.com/kffGE4f0VM — World Triathlon (@worldtriathlon) May 31, 2025

Aos 25 anos, Miguel Hidalgo é o único representante do país na competição. O paulista, natural de Salto, passou em oitavo lugar na transição da natação para a bicicleta e assumiu a liderança da prova já na transição para a corrida. O australiano Matthew Hauser e o francês Léo Bergère, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, completaram o pódio. Entre as mulheres, a campeã foi a francesa Cassandre Beaugrand.

A Série Mundial de Triatlo é realizada desde 2009 e a etapa da Itália foi a terceira da temporada. A próxima parada do circuito acontece nos dias 12 e 13 de julho, em Hamburgo, na Alemanha.

Destaque internacional

Há duas semanas, Miguel Hidalgo conquistou a medalha de bronze na etapa de Yokohama, no Japão. Com o título deste sábado (31), ele chega ao segundo lugar do ranking mundial e soma três medalhas em etapas da Série Mundial de Triatlo, já que também faturou o bronze em Weihai, na China, em setembro do ano passado.

Atual campeão pan-americano, Hidalgo já havia conseguido um feito inédito nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, com o primeiro top 10 de um brasileiro no triatlo na história da competição. Mesmo assim, não ficou satisfeito com o resultado e prometeu buscar o pódio na edição de Los Angeles.

Hidalgo é o atual campeão pan-americano (Foto: Divulgação/ COB)

- Fiz o meu melhor, eu corro para ganhar e estou decepcionado com o meu resultado... Eu fiz tudo o que eu pude na minha preparação. Fiquei orgulhoso da minha performance. Antes da prova eu falei que independentemente de ganhar ou não queria terminar no meu máximo. Foi o suficiente para ser o décimo. Tirei tudo do meu corpo hoje. Não tinha como diminuir um segundo. Sei que vou ganhar um dia. Espero que seja daqui a quatro anos - declarou após a prova, na ocasião.