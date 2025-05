João Fonseca conquistou, em fevereiro, contra Francisco Cerundolo, sua vitória mais importante neste ano no saibro, na final do ATP 250 de Buenos Aires. Pois o tenista argentino, de 26 anos e 18º do mundo, recordista de vitórias (19, em 27 jogos) nesse piso em 2025, chegou como um dos favoritos a Roland Garros. Mas acabou surpreendido nesta segunda-feira (26), pelo canadense Gabriel Diallo (54º), de 23 anos, por 7/5, 6/3 e 6/4. Por ora, é a maior zebra desses dois primeiros dias de disputa na capital francesa.





➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Foi a terceira vez que Cerundolo não passa da estreia em Roland Garros, repetindo o tropeço de 2021 (quando debutou) e da temporada seguinte. Já nas últimas duas edições, o argentino chegara às oitavas de final.





Já Diallo perdera na estreia em 2024, quando jogou pela primeira vez o Grand Slam do saibro. Na segunda rodada, o canadense aguarda o vencedor do duelo entre o americano Marcos Giron e o holandês Tallo Griekspoor. Caso avance, o algoz de Cerundolo vai igualar sua melhor campanha em Slams: a terceira rodada do US Open de 2024.

continua após a publicidade

Outra vítima de João Fonseca avança



Em março, na quadra rápida de Indian Wells, João Fonseca, então 80º do mundo, derrotou Jacob Fearnley (81º), em sua primeira vitória em Masters 1000 na temporada. Pois, nesta segunda, o britânico, 55º do ranking, debutou em Roland Garros desbancando o campeão de 2015, o suíço Stan Warinka, por 7/6, 6/3 e 6/2. Foi a 10ª vitória do tenista de 23 anos em 18 jogos em 2025.

Ex-número 3 do mundo e atual 138º, aos 40 anos, Wawrinka foi convidado da organização. Neste ano, o ex-campeão de Paris soma apenas uma vitória em nove jogos de ATP (contando com a derrota desta segunda-feira). Em Roland Garros, foi a quinta vez que o suíço caiu na estreia, repetindo as campanhas de 2006, 2014, 2018 e 2022.

➡️ Confira a emocionante homenagem ao recordista Nadal em Roland Garros

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

continua após a publicidade

Argentino Francisco Cerundolo foi derrotado pelo canadense Gabriel Diallo na estreia de Roland Garros. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)