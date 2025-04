Zé Roberto Guimarães elogia reforma do CT de Saquarema

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei foi uma das personalidades que prestigiaram, nesta segunda-feira (28), a inauguração da primeira fase da reforma do Centro de Treinamento de Saquarema. Entre outras ações, os ginásios de treinamento das seleções, o restaurante e a recepção passaram por uma modernização. Bicampeão olímpico, José Roberto Guimarães não poupou elogios ao que viu no CT.

Como é que você vê essa nova reforma do CT? Como isso vai ajudar para o ciclo olímpico que

está chegando em Los Angeles?

Eu acho que ficou bem bonita a reforma, enfim, os detalhes, as transformações do CT. Tudo ficou bem interessante, os nomes dos recintos, homenageando pessoas que trabalharam muito, se deram muito pelo voleibol brasileiro, pela Confederação de Vôlei. Então, é sempre legal você ver essas iniciativas sendo feitas.

A gente já tinha um CT muito bom, mas acho que essa repaginada sempre é boa que aconteça e de muito bom gosto, bem aconchegante, escolheram, cada quadra tem uma cor da bandeira nacional e os quadros que escolheram, enfim, ficou uma atmosfera bem bacana assim para treinar, ainda não está pronto totalmente, ainda está faltando a segunda parte, mas a gente já começa nesse ambiente, o restaurante reformado, a entrada, as quadras, depois eu sei que vai ter sala de musculação também, passar por uma reforma, mas muito bacana. É bom voltar aqui em Saquarema depois dos Jogos Olímpicos e ver a preocupação dos detalhes, em cada ponto, em cada setor foi realizado, bacana, acho que as minhas jogadoras vão gostar.

E você deu algum feedback para essa reforma, algum pitaco?

Não, a gente sempre fala muito de onde a gente trabalha, o que precisa ter e eles sabem muito bem aquilo que nós necessitamos, aquilo que nos ajuda no nosso dia a dia em termos de material, de espaço físico. E aqui a gente sempre teve essa possibilidade, quando trabalhamos com dois grupos, separadamente, a gente pode usar as duas quadras, fazendo fundamentos diferentes. Então, na relação do trabalho em si já era muito bom, então o que foi feito foram colocados quadros novos, as

paredes que foram reformuladas e, também, uma parte da parede ficou, porque a gente usa o

paredão algumas vezes para alguns exercícios. Então, está tudo ótimo.

E agora, com esse início de ciclo, como é que você vai ver esses torneios que estão chegando para

a testagem de novos jogadores, para quem sabe jogar no futuro?

Nosso time é jovem, sempre falo que está buscando cada vez melhores colocações. O que a gente precisa é, cada vez mais, experiências internacionais, principalmente com essas jogadoras que estão chegando na seleção. Nós tivemos na Olimpíada de Paris seis jogadoras que participaram dos Jogos pela primeira vez. Então, isso também conta, essa experiência internacional, jogar contra as

melhores jogadoras do mundo, e agora elas estão tendo essas experiências e vão precisar

adquirir muito mais, esse ano a gente tem a VNL começando aqui no Rio no dia 4 de junho. Depois a gente tem o Campeonato Mundial começando no dia 22 de agosto. Então, são

campeonatos extremamente importantes para a gente. Não conquistamos nenhum dos

dois, temos que correr atrás desses resultados. Hoje nós somos a segunda equipe do

ranking mundial, isso também tem uma sua relevância, mas a gente tem que continuar

evoluindo, continuar melhorando.

E a última pergunta, como é que você está vendo essa expectativa sua sobre essa final da Superliga, entre Bauru e Osasco?

Vai ser uma final interessante da gente ver, o César fez uma Superliga muito interessante, não falo só da situação da classificação, mas depois dos play-offs, principalmente, e também Osasco,

que perdeu a primeira partida para o Minas na semi, por 3 a 0, e aí conseguiu reverter o

quadro e principalmente a terceira partida jogando na casa do Minas Tênis Clube, foi muito

simples, eu acho que hoje não teria um resultado para te dar, eu acho que existe um equilíbrio

bastante grande entre esses dois times e aquela coisa, quem vence o melhor.