O segundo jogo da série entre Minas e Osasco foi marcado por muita intensidade que se estendeu até o quinto set. Nesta segunda-feira (21), a equipe paulista recebeu os adversários, que haviam vencido o jogo 1, precisando da vitória para levar as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei para o último confronto. Após longos rallys e muita habilidade, os donos da casa levaram a melhor por 3 sets a 2, com parciais de 33/31, 23/25, 22/25, 30/28 e 15/13.

A primeira parcial foi uma verdadeira batalha, durando mais de 43 minutos. O Minas iniciou com muitos erros e viu o Osasco abrir vantagem. Porém, as mineiras reagiram, viraram o placar e chegaram a ter quatro set points, com 24 a 20. Quando a vitória parecia encaminhada, o time paulista cresceu no momento decisivo e, em uma intensa troca de pontos, levou o set por 33 a 31.

A segunda parcial seguiu com ritmo acelerado e placar apertado. Minas e Osasco trocaram pontos do começo ao fim, mas a equipe mineira soube aproveitar a reta final. Apesar de mais uma reação paulista, os visitantes mantiveram a concentração, não desperdiçaram as chances e fecharam o set por 25 a 23.

Impulsionado pelo empate, o Minas voltou mais solto para o terceiro set. A equipe mineira dominou as ações e segurou as investidas do Osasco. Assim, a vitória por 25 a 22 deixou o time a apenas um set da vaga na final, o que não aconteceu.

Como no início da partida, o Osasco mostrou poder de superação no quarto set. Mesmo atrás no placar durante quase toda a parcial, a equipe não se entregou. Lideradas por Tifanny, que foi eleita a "melhor da partida", as paulistas salvaram match points e viraram no momento crucial, ao vencer por 30 a 28 e forçar o tie-break. No set decisivo, por sua vez, o equilíbrio permaneceu. Minas chegou a liderar, mas Osasco virou na reta final e garantiu o triunfo por 15 a 13.

Próximos jogos da série

A série da semifinal da Superliga Masculina de vôlei funciona em formato de "melhor de três". Contudo, após a vitória no jogo 1, o Minas garantiu a vantagem no confronto contra o Osasco, que venceu o segundo duelo e empatou a série. Para conquistar a vaga para a final, as equipes se enfrentam mais uma vez nesta sexta-feira (25), às 18h (de Brasília), na Arena UniBH, casa do Minas Tênis Clube.

