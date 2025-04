Osasco domina Minas e vai à final da Superliga Feminina de Vôlei

O Osasco venceu o Minas por 3 sets a 0 (25/22, 25/19, 25/20), pelo terceiro jogo da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, nesta sexta-feira (25), na Arena UniBH, em Belo Horizonte–MG. Com Tiffany e Natália sendo as protagonistas no ataque, a equipe paulista não teve dificuldades para bater e eliminar as atuais campeões.

Na grande final da Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco encara o Sesi-Bauru, na próxima quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

🏐 Como foi o jogo?

O Osasco começou melhor e rapidamente abriu 3 a 0. Na sequência do set, a equipe paulista chegou a abrir cinco pontos, 10 a 5, com Tiffany e Maira no protagonismo. Porém, após tempo técnico pedido por Nicola Negro, técnico italiano do Minas, as mandantes reagiram e buscaram a virada para 17 a 12, com diversos erros de ataque das paulistas.

Após isso, foi a vez de Luizomar de Moura pedir pausa e surtiu efeito rapidamente, com o Osasco, no talento de Tiffany, encurtando a distância e nos pontos finais virando a parcial, para vencer por 25 a 22.

Tiffany, do Osasco, foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Na segunda parcial, o Osasco iniciou melhor, abrindo 5 a 2, devido aos erros de ataque do Minas. Na sequência, as atuais campeãs conseguiram se reencontrar e diminuíram os erros, mas não estavam conseguindo parar Tiffany, maior pontuadora do jogo com 18 pontos, que foi peça-chave para o time paulista disparar na liderança na segunda metade do set. O Minas até esboçou uma reação no fim, mas sem conseguir igualar alcançar. 25 a 19 para o Osasco.

Mesmo com a torcida mineira marcando presença na Arena UniBH, o time paulista não sentiu a pressão de decidir a vaga na decisão fora de casa. O terceiro set foi a constatação da grande partida do Osasco, que, em parcial equilibrada, liderou o placar de ponta a ponta, não sucumbiu a ansiedade e fechou o set em 25 a 20 e a partida por 3 sets a 0. Do outro lado, o Minas até conseguiu reagir no fim, ficando a apenas um ponto atrás, 20 a 19, mas após falhar na chance de empatar, viram as adversárias celebrarem a vaga na final.