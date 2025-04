Diretor técnico da CBV revela valores da reforma do CT de Saquarema

Em entrevista ao Lance!, o diretor técnico da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Jorge Bichara, revelou o alto investimento da Confederação para as reformas do centro de treinamento da Seleção Brasileira de vôlei, em Saquarema, Rio de Janeiro.

— Só da ENEL foram em torno de R$ 4,5 milhões. Se for contabilizar as questões relacionadas aos equipamentos de musculação novos e as câmeras, que foram um acordo da CBV com a Sportradar e outros parceiros, chega a um total de R$ 5,5 milhões só nessa primeira fase. Ainda tem uma sequência para acontecer no próximo ano — afirmou o diretor técnico.

Entrada do CT de Saquarema após reformas (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Nova estrutura

Em parceria com a ENEL, a CBV iniciou um projeto para a modernização dos ginásios e de treinamento das seleções, do restaurante, da recepção e a criação de uma exposição sobre a história do vôlei brasileiro.

Quadra do CT de Saquarema após reformas (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

As obras, que ainda estão na primeira fase, também incluíram a instalação de câmeras nas quadras para a monitoração durante o treinamento e reformas na acadêmia, dormitórios, piscina e quadra do vôlei de praia.

A reforma projeta uma melhoria para os atletas e comissão técnica que representam o Brasil. José Roberto Guimarães, treinador da Seleção feminina de vôlei, aprovou a modernização do principal centro de treinamento da equipe.

— Acho que a reforma ficou bem bonita. A gente já tinha um CT muito bom, mas acho que essa repaginada é sempre bom que aconteça. Ficou uma atmosfera bem bacana para treinar — elogiou o técnico.

Zé Roberto no comando da seleção feminina. (Divulgação / FIVB)

— Bom voltar em Saquarema depois dos Jogos Olímpicos e ver a preocupação nos detalhes de cada ponto e cada setor. Acho que as meninas (jogadoras da seleção brasileira) vão gostar! — completou Zé Roberto.