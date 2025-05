Zé Roberto convoca Kisy, Macris e mais jogadoras para Seleção

Na última sexta-feira (3), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou mais cinco nomes convocados para a Seleção Feminina de Vôlei. Destaques da Superliga Feminina, a oposta Kisy, do Minas, e a levantadora Macris, do Praia Clube, foram convocadas pelo técnico Zé Roberto. A levantadora Roberta e as ponteiras Ana Cristina e Júlia Bergmann completam o grupo.

Kisy retorna à seleção após ter ficado de fora dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A oposta foi eleita como a melhor de sua posição na Superliga Feminina, após campanha semifinalista com o Minas. Com o fim da temporada, ela deixou a equipe e o vôlei brasileiro para defender um time russo, cujo nome ainda não foi revelado.

Além de Kisy, a levantadora Macris também é uma das atletas que estava em atividade no Brasil, atuando pelo Praia Clube, que chegou à semifinal da Superliga Feminina. Medalhistas de bronze em Paris, Roberta, Ana Cristina e Júlia Bergmann também se apresentarão na próxima semana para dar sequência ao período de treinamentos.

Macris foi a levantadora do Brasil nas Olimpíadas de 2024 (Foto: Wander Roberto/ COB)

Liga das Nações

Comandada pelo técnico Zé Roberto, a Seleção Feminina já está concentrada em preparação para a disputa da Liga das Nações (VNL), que acontece entre os dias 4 de junho a 27 de julho. Os quatro jogos da primeira fase serão disputados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e as vendas de ingressos já estão abertas.

Além dos principais nomes convocados, Zé Roberto também convidou quatro jovens jogadoras para integrar o período de treinamentos, em processo de adaptação à Seleção Brasileira.

No segundo semestre de 2025, o maior desafio do Brasil será a disputa do Mundial de Vôlei na Tailândia, entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro.

Confira a lista completa da Seleção

Ponteiras: Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Thainara e Jheovana

Central: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luiza

Líbero: Laís

Atletas convidadas

Levantadoras: Lyara e Marina Sioto

Ponteira: Aline Segato

Central: Lanna