A final da Superliga Feminina, na última quinta-feira (1), reuniu atletas experientes em quadra, como a ponteira Natália, campeã olímpica e aposentada da Seleção Brasileira desde 2022. A jogadora avaliou o momento atual da equipe nacional e citou Gabi Guimarães, o principal nome da atual geração.

- A seleção está bem assistida, tem a Gabizinha, que é uma grande amiga minha e dispensa comentários. Admiro demais a Gabi por toda a força mental que ela tem, o tanto que ela tem se dedicado à Seleção nos últimos anos, ela é uma inspiração não só pras atletas mais novas, mas pra mim também - declarou.

Na última semana, Gabi conquistou o título do Campeonato Italiano de Vôlei feminino com o Conegliano, o oitavo da história do clube, e foi eleita MVP da final.

Próximo torneio da Seleção Brasileira

O próximo compromisso do Brasil é a Liga das Nações (VNL), que acontece entre os dias 4 de junho e 27 de julho. Os quatro jogos da primeira fase serão disputados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Até o momento, o técnico Zé Roberto Guimarães convocou oito atletas e convidou mais três para participar de um período de preparação e treinamentos para a VNL.

No segundo semestre de 2025, o maior desafio da Seleção será a disputa do Mundial de Vôlei na Tailândia, entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro.

Gabi foi campeã na Itália com o Conegliano (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabi Guimarães pode ser desfalque

Gabi Guimarães começa a disputa da Final Four da Champions League com o Conegliano neste sábado (3), e ainda não se juntou ao grupo de convocadas. Segundo o técnico Zé Roberto Guimarães, a ponteira deve integrar a Seleção na primeira fase da VNL, mas não disputar as partidas.

Além do Rio de Janeiro, a cidade de Istambul, na Turquia, e Kyoto, no Japão, já foram confirmadas como sede da Liga das Nações. O local da fase final ainda não foi divulgado.