MVPs da Superliga Masculina de Vôlei; relembre todos

Superliga Masculina de Vôlei é a principal competição de clubes no Brasil.

A Superliga Masculina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95 pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do calendário do voleibol nacional. Desde então, a competição se transformou em um espetáculo de alto nível técnico, revelando ídolos, movimentando torcidas e elevando o esporte brasileiro a patamares internacionais.​ O Lance! lista todos os MVPs da Superliga Masculina de Vôlei.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dentro desse cenário competitivo, o prêmio de MVP (Most Valuable Player, ou Jogador Mais Valioso) de cada temporada se tornou uma das premiações mais cobiçadas da liga. A honraria é concedida ao atleta que mais se destacou ao longo da edição, não apenas pelos números, mas pelo impacto decisivo em quadra, liderança, constância de rendimento e capacidade de mudar o jogo em momentos importantes.

Ao longo das últimas décadas, grandes nomes do voleibol nacional e internacional receberam o título de MVP da Superliga Masculina, ajudando suas equipes a levantarem troféus e marcando época. De lendários jogadores da geração olímpica a jovens revelações, essa lista conta parte da trajetória de quem transformou o voleibol em espetáculo e paixão nacional.

continua após a publicidade

Abaixo, apresentamos a lista completa dos atletas que foram eleitos os MVPs (Jogadores Mais Valiosos) de cada temporada da Superliga Masculina de Vôlei:​

MVPS da Superliga Masculina de Vôlei