Na final entre Sada Cruzeiro e Campinas Vôlei Renata, o vencedor da Superliga masculina vai embolsar R$230 mil em premiação, além do troféu mais disputado do vôlei nacional. Cruzeiro e Campinas se enfrentam neste domingo (4) às 10h (de Brasília), em final única no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Gastos da CBV na Superliga

Na temporada, o sistema de desafio foi disponibilizado em todas as partidas, com um investimento de R$ 4 milhões da confederação. Para o sistema de súmulas eletrônicas e a estatística dos jogos em tempo real, foram mais R$ 280 mil de investimento.

O objetivo desses investimentos era alcançar um nível de maior de competitividade, equiparando-se às melhores ligas internacionais de voleibol em termos de análise de desempenho e geração de informações.

Bruninho em ação pelo Campinas na Superliga; clube disputa título com Cruzeiro (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Saiba quanto ganhou cada colocado da Superliga masculina

1º colocado – 230 mil

2º colocado – 180 mil

3º colocado – 160 mil

4º colocado – 150 mil

5º colocado – 130 mil

6º colocado – 110 mil

7º colocado – 100 mil

8º colocado – 90 mil

9º colocado – 80 mil

10º colocado – 74 mil

11º colocado – 64 mil

12º colocado – 64 mil

Onde asssitir a Cruzeiro x Campinas, pela final da Superliga

A final da Superliga será transmitida pela TV Globo e pelo SporTV 2. Sada Cruzeiro e Campinas Vôlei Renata se enfrentam às 10h do próximo domingo.

Osasco campeão da Superliga feminina

na última quinta-feira (1), no Ginásio do Ibirapuera lotado, o Osasco conquistou o título da Superliga Feminina 2024/2025. A equipe comandada por Luizomar de Moura venceu o Sesi-Bauru por 3 a 1.

Com a campeã olímpica Natália de volta, o Osasco conquistou seu terceiro título na temporada. A equipe contou com o apoio da torcida, que compareceu em peso ao Ibirapuera. O público total foi de 10.352 pessoas.