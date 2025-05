Final da Superliga masculina: horário e onde assistir

Cruzeiro e Campinas se enfrentam neste domingo (4) pela final da Superliga masculina de vôlei. O confronto está marcado para às 10h (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pela Globo (canal aberto) e Sportv (canal fechado).

O Cruzeiro terminou a temporada regular em primeiro lugar na tabela e eliminou o Guarulhos nas quartas de final e o Praia Clube nas semifinais com apenas um set perdido em quatro partidas. A equipe liderada por Filipe Ferraz pode igualar o rival Minas em número de títulos da Superliga caso vença no domingo (4).

O Campinas, por sua vez, está desde 2004 sem levantar a taça e vai em busca de quebrar esse jejum com experiêntes nomes do esporte no time, como o levantador Bruninho e o ponteiro Mauricio Borges. Para chegar à final, a equipe de Horacio Dileo derrotou o Joinville nas quartas e o Suzano na semi.

No retrospecto do confronto, a equipe mineira leva vantagem: desde 2017, os times se enfrentaram 20 vezes, com 13 vitórias do Cruzeiro e sete do Campinas.

Cruzeiro durante partida da Superliga masculina (Foto: Reprodução/Instagram: @douglasouza)

Cruzeiro X Campinas - Final da Superliga Masculina

Data: 04/05/2025

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV.