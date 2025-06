A surfista brasileira Luana Silva garantiu vaga nas semifinais da etapa feminina do Rio Pro 2025 ao derrotar a australiana Tyler Wright. A vitória aconteceu nesta quinta-feira (26) no Point de Itaúna, em Saquarema, litoral do Rio de Janeiro, em disputa com ondas entre 1 e 1,5 metro. Pouco antes, em outra bateria, outra brasileira da categoria feminina, Tatiana Weston-Webb foi derrotada pela norte-americana Caroline Marks nas quartas; Ela, que participou da competição como convidada, encerrou sua participação na quinta colocação.

Luana superou a adversária australiana com o placar final de 12.80 a 8.84 pontos, em bateria que durou 35 minutos. A brasileira conseguiu reverter a desvantagem inicial com duas ondas expressivas que lhe renderam 6.33 e 6.47 pontos.

A estratégia da surfista brasileira foi determinante para o resultado. Enquanto Tyler Wright apostou em maior volume de ondas, Luana Silva focou na qualidade das manobras nas direitas do pico de Saquarema, o que resultou em notas mais altas.

Na onda que lhe rendeu 6.33 pontos, Luana executou duas rasgadas e uma batida em seção espumada. Posteriormente, a brasileira realizou três manobras em outra onda para obter 6.47 pontos, consolidando sua vantagem a oito minutos do fim do confronto.

Na semifinal, Luana Silva enfrentará Caroline Marks, que somou 12.16 pontos em sua bateria das quartas de final. O Brasil mantém assim representação na fase semifinal da competição feminina do Rio Pro 2025.

O adeus de Tati à etapa de Saquarema da WSL

Tatiana Weston-Webb começou a bateria com desempenho abaixo do esperado, recebendo apenas 0,43 pontos em sua primeira onda. Enquanto isso, Caroline Marks mostrou maior domínio nas condições do mar e conquistou 6,33 pontos com uma performance que incluiu rasgada e batida na junção de uma esquerda.

Aos nove minutos de bateria, Tati tentou responder, mas caiu ao tentar uma escalada após acertar uma batida, recebendo 3,33 pontos. A situação se complicou ainda mais para a brasileira quando, aos 18 minutos, Marks ampliou sua vantagem ao marcar 5,83 pontos em uma direita onde executou cinco ataques.

Com esse cenário, a surfista brasileira precisaria de 8,83 pontos para virar a bateria. No entanto, Weston-Webb não encontrou ondas com potencial para alcançar essa pontuação, resultando em sua eliminação da competição.