O brasileiro Italo Ferreira, atual campeão do Rio Pro, garantiu vaga nas quartas de final da etapa brasileira do circuito mundial de surfe 2025. A classificação veio após vitória sobre o norte-americano Crosby Colapinto nesta quinta-feira (26), em bateria disputada no Point de Itaúna, em Saquarema, com ondas que chegaram a 1,5 metro.

continua após a publicidade

➡️ WSL: Miguel Pupo elimina Filipe Toledo de virada; veja o vídeo

Ferreira somou 14.33 pontos contra 13.30 do adversário americano, em confronto que durou 35 minutos. O destaque da bateria foi um aéreo com rotação completa executado pelo brasileiro, que lhe rendeu 9.33 pontos dos juízes.

Na disputa, Italo iniciou com uma nota 5.00 após realizar cinco manobras em uma onda direita. Colapinto respondeu com um layback que lhe rendeu 3.33 pontos e posteriormente melhorou seu desempenho com um aéreo avaliado em 7.83.

continua após a publicidade

O brasileiro, que busca o bicampeonato da etapa, surfou de "backside" enquanto o norte-americano atuou de "frontside". Após acertar seu aéreo principal, Italo chegou a comemorar intensamente, correndo pela areia entre o público.

O que vem por aí para Italo e os brasileiros

Nas outras quartas de final já definidas, Yago Dora enfrentará Miguel Pupo em confronto brasileiro, Cole Houshmand medirá forças com Jake Marshall em duelo americano, e Jordy Smith da África do Sul competirá contra Griffin Colapinto dos Estados Unidos. O adversário de Italo na próxima fase sairá do confronto entre os australianos Ethan Ewing e Joel Vaughan.

continua após a publicidade

Na repescagem masculina, Jordy Smith (AFR) superou Gabriel Klaussner (BRA) por 11.33 a 8.67, Ethan Ewing (AUS) venceu Marco Mignot (FRA) por 15.27 a 11.10, e Yago Dora (BRA) eliminou Peterson Crisanto (BRA) com 15.50 contra 8.93.

Também avançaram na repescagem Jack Robinson (AUS), que marcou 13.04 contra 12.57 de Rio Waida (IDN), Kanoa Igarashi (JAP) com 11.73 contra 9.67 de Alejo Muniz (BRA), Griffin Colapinto (EUA) com 9.20 contra 8.73 de João Chianca (BRA), e Seth Moniz (HAV) que somou 10.50 contra 6.56 de Barron Mamiya (HAV).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte