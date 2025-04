WSL: Luana Silva avança à primeira semifinal da carreira

Luana Silva está nas semifinais da etapa de Bells Beach da WSL. A brasileira venceu uma disputa intensa contra a californiana Lakey Peterson, nesta sexta-feira (26), na Austrália, e garantiu a classificação com um somatório de 12.17 a 9.33.

continua após a publicidade

Na próxima fase, Luana enfrentará a costa-riquenha Brisa Hennessy, que eliminou a australiana Sally Fitzgibbons.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a bateria?

A brasileira teve bom desempenho desde o início, mesmo com a dificuldade causada pela escassez de ondas na tarde deste sábado em Bells Beach. Luana cravou um 7.67 na metade da disputa e, somado ao 4.50 que havia obtido no começo, fechou com 12.17 — seu melhor resultado na carreira. Peterson, com 9.33, não conseguiu superar a performance da brasileira.

'Um sonho realizado' diz Luana Silva

Após garantir a vaga nas semifinais, Luana Silva celebrou emocionada o resultado histórico. A brasileira destacou a importância simbólica de Bells Beach em sua carreira e lembrou que sempre sonhou em competir no local desde criança.

continua após a publicidade

— Acho que não teria lugar melhor para conseguir esse resultado, em um lugar histórico como esse, que eu sempre sonhei desde criança. É um sonho sendo realizado. Estou muito feliz — disse Luana após a classificação.

➡️ Los Angeles anuncia sede do surfe nos Jogos Olímpicos de 2028

Luana Silva em Bells Beach, na Austrália (Foto: Aaron Hughes/World Surf League)

Outros resultados do Brasil

Filipe Toledo não conseguiu repetir o desempenho que o levou à vitória em Bells Beach em 2022. No duelo contra Jack Robinson, o brasileiro até encontrou boas ondas, mas viu o australiano ser mais estratégico e eficiente. Com notas sólidas e uso inteligente da prioridade, Robinson garantiu a vitória com um somatório de 16.53 contra 12.26 de Filipe, avançando às quartas de final.

continua após a publicidade

Outro brasileiro que se despediu da etapa foi Yago Dora. Em um confronto equilibrado com Jake Marshall, o catarinense surfou bem, mas acabou derrotado por uma pequena diferença: 12.76 a 12.37.

Por outro lado, Samuel Pupo garantiu sua vaga nas quartas de final ao vencer Ian Gentil, mostrando muita consistência nas escolhas de onda e nas execuções. Agora, o brasileiro encara Griffin Colapinto em busca de uma vaga na semifinal.