A brasileira Luana Silva brilhou nas águas e superou Molly Picklum, número três do mundo, em Bells Beach. Após início difícil de temporada, a surfista enfim conquistou uma classificação para as quartas de final em etapa da WSL no ano de 2025. Durante a batéria acirrada, nesta quarta-feira (23), as trocas de liderança deixou a decisão nos últimos minutos cheia de emoção, mas a vitória ficou com o Brasil por 13.66 a 12.64. A seguir, Luana enfrentará a norte-americana Lakey Peterson.

continua após a publicidade

➡️ Entenda doença que tirou Tatiana Weston-Webb do surfe

Brasileira brilha nos instantes finais e avança em Bells Beach

Em uma disputa acirrada até os últimos segundos, Luana Silva garantiu sua vaga nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL. A brasileira começou atrás no placar, após a australiana Molly Picklum, número 3 do ranking mundial, abrir vantagem com uma nota 7.67 logo no início. Luana teve dificuldades para encontrar boas ondas no começo da bateria, mas manteve-se na disputa com notas consistentes.

A virada final veio nos momentos decisivos. Após alternâncias na liderança e sob forte pressão, Luana mostrou "sangue-frio" e, faltando menos de cinco minutos para o fim, executou uma excelente sequência de manobras que lhe rendeu 7.33 pontos - sua maior nota da bateria. Sem tempo para reação da adversária, a brasileira confirmou a vitória e avançou na competição com autoridade.

continua após a publicidade

Confira o quadro final das oitavas femininas

Bateria 1: Molly Picklum (AUS) 12.64 x Luana Silva (BRA) 13.66

Bateria 2: Sawyer Lindblad (EUA) 9.67 x Lakey Peterson (EUA) 13.33

Bateria 3: Caitlin Simmers (EUA) 10.10 x Sally Fitzgibbons (AUS) 12.73

Bateria 4: Bella Kenworthy (EUA) 9.33 x Brisa Hennessy (CRC) 9.77

Bateria 5: Gabriela Bryan (HAV) 15.00 x Nadia Erostarbe (BAS) 10.83

Bateria 6: Isabella Nichols (AUS) 12.93 x Erin Brooks (CAN) 10.03

Bateria 7: Caroline Marks (EUA) 4.50 x Bettylou Sakura Johnson (HAV) 11.17

Bateria 8: Tyler Wright (AUS) 12.27 x Ellie Harrison (AUS) 6.13

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte