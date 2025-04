Luara Mandelli conquista WSL Pro Júnior de forma emocionante; veja

A jovem de 16 anos Laura Mandelli fez história ao se tornar a vencedora da etapa REMA WSL do Pro Junior, neste sábado, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Com uma reviravolta na última bateria, a paranaense disputou onda a onda, até o fim, e desbancou outras rivais latinas.

Como foi a conquista do WSL Pro Júnior

Com uma nota de 10.27 pontos, a surfista superou a peruana Catalina Zariquiey, que alcançou 9.13. Com essa garantia, a atleta passou a disputar com outras latinas. A Estela López e Matilda Bultó foram as companheiras de pódio da Laura e, com essa composição, as chinelas e a brasileira mostram a potência da jovem geração sul-americana na modalidade.

— Estou sem palavras, ainda não caiu a ficha. Era um dos meus grandes objetivos para este ano, e finalmente consegui! Estou muito, muito feliz. Eu tinha prometido a mim mesma que ia dar tudo certo, até porque segunda-feira é meu aniversário. Não poderia ter presente melhor! — disse Luara ao canal oficial da WSL.

Trajetória de Luara Mandelli

Luara, que faz parte da equipe de surfe júnior da seleção brasileira e, aos poucos, vem mostrando sua melhora nas competições. Em 2024, disputou e foi garantida como vice-campeã do Campeonato Brasileiro sub 16 o que garantiu a conquista da vaga para disputar o Mundial de Surfe em 2025 e cada vez mais, demostra que seu nome vem para ficar na memória dos concorrentes e para provar que sua técnica se aprimora a cada campeonato.

Logo, ela se tornará apta para treinar e competir ao lado de nomes como Tatiana Westomn-Webb e Gabriela Bryan, nomes que atualmente são referência na modalidade no cenário nacional e internacional. Esperaça para o time Brasil para as próximas competições olímpicas.